¿Venezuela está preparada para defender El Esequibo?: Conozca la opinión de estos analistas

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró hace un mes, el pasado 6 de abril, que se considera “admisible” para resolver la contienda territorial entre Guyana y Venezuela por El Esequibo; sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro destacó que “no reconoce” el mecanismo judicial como método de resolución y aboga por el Acuerdo de Ginebra de 1966, que aún se mantiene vigente.

Pese a la situación, la CIJ con sede en La Haya, estableció será en un año, el 8-Abr de 2024 como fecha tope para que Venezuela entregue su contramemoria en el caso. La medida causó que factores del oficialismo y de la oposición se pronunciaran en defensa de la soberanía territorial. “Invitamos a todo el país a unirnos en torno a esta causa”, sumó la Plataforma Unitaria a través de un comunicado.

Pero, ¿Venezuela está preparada para defender El Esequibo?, ante la disyuntiva el equipo reporteril de Versión Final pudo conversar con el internacionalista Rajihv Morillo Dager, quien ha estudiado el tema fronterizo desde hace 15 años. También recopiló una serie de datos relevantes junto a otros especialistas y conocedores del tema para analizar el escenario.

“Hay que ser sinceros (…) Guyana nos lleva a una ventaja importante en cuanto al tratamiento de este tema; no solo dentro de la CIJ sino que también por fuera. Desde 2015 inició una campaña internacional para ganar adeptos y conseguir apoyo”, destacó Morillo Dager.

Su perspectiva fue compartida por el geohistoriador Claudio Briceño Monzón y Alicia Hernández, presidenta del Colegio de Geógrafos de Venezuela (CGV), quienes reafirmaron la “dificultad” que enfrenta el Gobierno venezolano en la disputa territorial, pero resaltaron que “históricamente” el espacio de 159.500 kilómetros cuadrados le pertenece a Venezuela.

Esta hipótesis ha sido reiterada por Hermann Escarrá, diputado ante la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la Comisión Especial para la Defensa del territorio de la Guayana Esequiba y soberanía territorial, quien asegura que el Estado “no debe temer” porque posee “pruebas” documentadas a su favor.

“Venezuela no debe temer, tiene pruebas. Guyana lo que tiene es una situación de facto, ‘yo heredé algo que no era de Gran Bretaña, pero me lo obsequiaron’. Este territorio viene desde la Capitanía General y está en todas las Constituciones nuestras desde 1819, no en la de 1811 pero sí en todas las demás”, acentuó el parlamentario durante una entrevista concedida al canal VTV.

Bajo esta importante evidencia histórica que respalda a Venezuela en la disputa territorial, Briceño Monzón, también profesor de geografía histórica de la Universidad de los Andes (ULA), acotó que el Estado debe reivindicar la reclamación de El Esequibo bajo consenso nacional y con la concientización de los venezolanos ante el "delicado" proceso judicial que se podría continuar en 2024.

Por su parte, Alicia Hernández, presidenta del CGV, sostuvo que el Gobierno se encuentra en la obligación de analizar todas las aristas del caso ante la CIJ, para “unificar a las fuerzas vivas sin ningún tipo de ideología política” y para defender el territorio venezolano.

“Los caminos son varios, no solo continuar en la Corte. No obstante, la decisión de si seguiremos en este procedimiento deberá tomarla el presidente de la República, Nicolás Maduro”, subrayó Escarrá.

¿El Esequibo es Venezuela?

El profesor Rajihv Morillo Dager, autor del artículo “El territorio Esequibo: Orígenes y vigencia de una reclamación”, entre otros escritos, explica que Venezuela fue víctima de la ambición colonialista británica durante el siglo XIX y detalló que existe documentación y mapas de la época que establecieron el río Esequibo como frontera entre la actual Guyana y el país.

Según el experto, Venezuela intentó desde 1814 hasta 1890 acordar una frontera definitiva con los británicos quienes poseían colonia de Guayana Británica para establecer el río Esequibo que tiene 1.000 kilómetros de largo como línea limítrofe, este proceso se conoció como “Uti Possidetis Iuris” (como poseías – de acuerdo al derecho – seguirás poseyendo).

Sin embargo, en 1895 la nación solicitó ayuda a Estados Unidos durante el segundo mandato de Grover Cleveland quien decidió intervenir en el conflicto y representar a Venezuela (por exigencias de los ingleses), para resolver la disputa por medio de un Tratado Arbitral firmado el 2 de febrero de 1897 en Washington DC.

Dicho tratado se conformó de varios árbitros o jueces nombrados por ambas partes; “dos británicos representando a su país, dos estadounidenses representando a Venezuela y el presidente del tribunal fue un jurista ruso llamado Fiodor Martens”, detalla el artículo.

“Estos árbitros se reunieron en la capital francesa en 1899 y el 3 de octubre de ese año, emitieron una decisión unánime que jurídica e historiográficamente se conoce como el Laudo Arbitral de París”, prosigue el especialista del Esequibo.

Resalta que dicha decisión carecía de documentación por no considerar el “Uti Possidetis Iuris”: “Ilógicamente a Venezuela se le negó la navegación en el río Cuyuni, Brasil también perdió territorio viéndose obligada a pactar otro arbitraje con los británicos, y el error o vicio más importante del Laudo es el de ‘Ultra Petita’ que significa más allá de lo pedido, porque al determinar los árbitros la libre navegación de los ríos Barima y Amacuro con sus disposiciones conexas, se violó claramente el Tratado Arbitral de Washington de 1897 ya que no se había establecido nada sobre navegación; en total fueron 159.500 km2 usurpados a Venezuela”.

En sus análisis, el internacionalista asegura que los casi 160 mil kilómetros cuadrados “equivale por ejemplo, a sumar Cuba y República Dominicana; o 13 veces las Islas Malvinas; o todo el occidente, centro e islas de Venezuela incluyendo el Lago de Maracaibo”.

El también coautor de los libros “La cuestión del Esequibo” y “La soberanía venezolana en el Esequibo”, puntualiza que debido a una guerra civil, Venezuela no tuvo la capacidad política, económica, social, ni militar para oponerse al Laudo. “Pero en 1949 fue publicado el 'Memorando de Severo Mallet Prevost', un documento que reveló toda la componenda, la extorsión realizada entre el presidente del tribunal con los jueces de EE. UU. y Gran Bretaña, a espaldas del Derecho Internacional”, escribe.

Mallet Prevost fue uno de los abogados estadounidenses que defendió a Venezuela y ordenó publicar el documento después de su muerte, lo que ocasionó que Venezuela acudiera a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para anular el Laudo Arbitral de París en 1962.

Posterior a la solicitud del entonces canciller venezolano Marcos Falcón Briceño, el gobierno británico accedió a iniciar las conversaciones pertinentes para “enmendar el daño” ocasionado a la República. El proceso logró la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 que establece conseguir una solución de “forma pacífica, práctica y satisfactoria” a la disputa.

“Durante tres décadas y cuatro buenos oficiantes transcurridos no se ha podido alcanzar una solución definitiva, por eso Guyana en 2018 decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia para solicitar la ratificación del Laudo de París junto a cuestiones afines, ésta Corte sentenció en diciembre del 2020 que si tiene la competencia para asumir la demanda guyanesa según determinados criterios por lo que el juicio está abierto y continuará”, añade Morillo Dager.

¿Cuáles son las opciones de Venezuela?

Pese a que el Estado venezolano tiene un año de plazo para determinar si acudirá o no ante la Corte Internacional de Justicia para darle continuidad al caso por la disputa de El Esequibo, los especialistas resaltan que solo hay dos opciones posibles pero ambas con consecuencias positivas y negativas.

El geohistoriador Claudio Briceño Monzón resaltó que Venezuela puede decidir continuar o desistir del caso, sin embargo, considera que “lo idóneo sería ir y tratar de tener una posición crítica y coherente (…) lo más sabio es que el país se unifique y no politice la situación”.

Ante ambas alternativas, Morillo Dager asegura que “cualquiera de las opciones tiene puntos positivos y negativos (…) si Venezuela decide no asistir la corte va a emitir una sentencia favorable a Guyana en su ausencia y también está la opción de contra demandar que me parece bueno, esa opción hay que jugarla”, dice.

“El tema está cuesta arriba y bien difícil pero no imposible hay opciones como te decía una de las opciones que te decía de la contrademanda (…) Venezuela tiene que ponerse las pilas pues y tenemos que hacer una serie de acciones dentro y fuera de la instancia internacional porque Guyana está haciendo muchas acciones desde hace años y lo sigue haciendo por la ambición de quedarse con El Esequibo”, alertó el experto.

Por su parte, el abogado especialista en Derecho Constitucional, Sergio Urdaneta, sostuvo que según los artículos 10 y 73 de la Constitución, “solo los venezolanos pueden resolver este conflicto”.

“El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”, reza el artículo 10 de la Carta Magna.

Esto significa, argumentó Urdaneta, que cualquier fallo de la CIJ que altere el territorio de Venezuela, estaría modificando la Constitución, pues el Esequibo siempre ha formado parte del Estado venezolano, según lo establecido en las 34 constituciones que se han tenido desde hace 212 años.

Colegio de Geógrafos pide documentar al país

Una de las desventajas que tiene Venezuela ante la disputa territorial que se ha mantenido por más de 100 años es el desconocimiento o desinterés en el tema, según los analistas.

En tal sentido, el Colegio de Geógrafos de Venezuela recomienda impartir a nivel nacional una campaña para dar a conocer a la ciudadanía en general el mapa de Venezuela con El Esequibo para incentivar el “más genuino sentimiento de amor patrio”.

“Es un problema que nos atañe porque es histórico y geográfico, el sentido de pertenencia y la identidad geografía del país es un problema fundamental que debemos llevar a la palestra (…) son más de 150 mil km2 que le hemos reclamado a Guyana incluso antes de su independencia”, dijo Claudio Briceño Monzón, también representante del CGV, vía telefónica a Versión Final.

A su juicio, el Estado tiene la obligación de “difundir el proceso histórico jurídico, geográfico de toda la usurpación y tratar de enseñar a toda la colectividad venezolana en qué consiste la reclamación y cuáles pueden ser las tentativas de Venezuela”, añadió.

En medio del contexto, la asociación civil sin fines de lucro también exhortó al Estado a concretar una consulta pública y a organizar un equipo multidisciplinario de universidades, organizaciones y academias con la finalidad de afrontar la defensa del Esequibo.

“El pueblo venezolano debe saber por fin dónde empieza la patria y dónde termina. No es posible que todo el pueblo de Venezuela ignore todavía a estas horas, qué forma tiene su madre geográfica. Andrés Eloy Blanco, Caracas, 1941”, culmina el CGV a través de un comunicado.