Venezuela entregó nota de protesta a Alemania, España, Francia y Países Bajos

Venezuela entregó, este miércoles, notas de protesta a los embajadores de Alemania, España, Francia y Países Bajos tras la imposición de sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones exteriores, Jorge Arreaza.

“Es de suponer que los embajadores deben conocer la Carta de Naciones Unidas y la Constitución del país donde han sido acreditados, pero pareciera que no es así. Los diplomáticos han insistido en que la expulsión no ayuda y les hemos dicho que lo que no ayudan son las decisiones que ha tomado la Unión Europea”, indicó, al referirse al plazo de 72 horas para que abandone el país la embajadora de la UE, Isabel Brilhante Pedroza, luego de ser declarada persona no grata