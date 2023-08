Venezuela desembolsilló $296 millones a EE. UU. por importación de soya, maíz y trigo

A través de un tuit en su cuenta oficial @usembassyve, la embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó que Norteamérica es el principal proveedor de productos agrícolas para la economía nacional, como la soya, el maíz y el trigo, granos que tienen una alta demanda para la elaboración de productos alimenticios, de amplia tradición en la mesa del venezolano.

“Estados Unidos es el principal proveedor de productos agrícolas, por volumen, de Venezuela en lo que va del año, según datos comerciales de mayo de 2023. Las exportaciones agrícolas de EE.UU. han alcanzado los USD $296 millones con granos de soya, maíz y trigo como los principales productos”, reza el mensaje.

Según una publicación del diario Tal Cual, la soya, el maíz y el trigo importados de EE.UU. llegaron a 296 millones de dólares entre enero y mayo, lo que supera —en solo cinco meses— los $270 millones registrados en este rubro en todo 2022, según datos del Departamento de Comercio norteamericano.

El medio capitalino precisa que los productos agrícolas solo constituyen una porción del conjunto total de importaciones entre ambas naciones, pues los registros de las autoridades estadounidenses calculan $1.051 millones en bienes y servicios vendidos a la economía local. Y la cifra fue divulgada por el Gobierno gringo ante la ausencia de data oficial por parte del oficialismo.

