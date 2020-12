Venezolanos esperan que las parlamentarias pongan fin a cinco años de conflictos

Los venezolanos se preparan para elegir el 6 de diciembre a los 277 diputados que integrarán la Asamblea Nacional para el período 2021-2026, y los ciudadanos consultados por Sputnik dijeron que esperan que estos comicios pongan fin a cinco años de conflictos.

“Creo que estas elecciones deben ser como un alto en los conflictos, porque yo siento que en todo este tiempo la oposición lo que hizo fue encasillarse en un conflicto, y si me preguntan si después de su gestión estamos mejor, la verdad es que no, yo como venezolana siento que lo único que hicieron fue un show”, dijo Raquel Benavides, administradora de 39 años, residente del sur de Caracas.

En diciembre de 2015 fueron electos los miembros de la Asamblea que está actualmente vigente, y la oposición obtuvo la mayoría, recordó el medio.

Desde su instalación, en enero de 2016, comenzaron los conflictos, primero con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes inhabilitaron a tres diputados alegando que había irregularidades en su elección, lo que le quitaba a la oposición la mayoría absoluta.

Pese a los señalamientos de las referidas instituciones, el parlamento juramentó a los diputados inhabilitados, y estos se mantuvieron en las sesiones, por lo que el órgano judicial declaró como nulas cada una de las medidas aprobadas por los legisladores.

En julio de 2016 aumentaron las diferencias con los poderes Ejecutivo, Público y Moral, y el TSJ declaró todas las acciones de la Asamblea Nacional como nulas e írritas.

De allí en adelante, los diputados se enfocaron en buscar herramientas y apoyo internacional para acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro y en 2019, Juan Guaidó, presidente del órgano legislativo, se autoproclamó como mandatario interino de Venezuela.

Para Roberto Peñaloza de 45 años, quien trabaja como maestro de obra, la figura de Guaidó es un “mal recuerdo”.

“Para mi ese señor no es más que un mal recuerdo, no hizo nada, y promovió acciones que ahora nos tienen contra la pared con la gasolina. Además, no hubo espacios para un diálogo que permitiera de manera inteligente arreglar su rollo (problema)”, expresó el hombre a Sputnik.

Por su parte, Diana Marín, peluquera de 33 años, consideró que los comicios del 6 de diciembre “son una farsa”.

“Para mí esto es una gran farsa, ¿para qué votar?, eso me pregunto, ya se sabe que va a ganar el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), ellos fabricaron una oposición a su antojo y ahora tendrán todo el poder, y para mí que hagan lo que les dé la gana”, afirmó.

Un sector de la oposición, representado por el diputado Guaidó, decidió no participar en el proceso y llama a una consulta para pedir apoyo internacional contra las elecciones.

Ante la negativa de un grupo de dirigentes a participar en las parlamentarias, el TSJ decidió reformular los partidos y poner a la cabeza de estos a dirigentes que sí estuviesen dispuestos a acudir a los comicios.

De esta forma, más de 14.000 candidatos se inscribieron como aspirantes a uno de los 277 curules del parlamento, recordó Sputnik.

Sin embargo, más de 50 países se oponen a este proceso electoral, pues consideran que el órgano rector no garantiza transparencia e igualdad de condiciones, algo que ha sido desmentido por el Gobierno de Venezuela y calificado como una acción injerencista.