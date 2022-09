Uzcátegui: Fuerza Vecinal aún no tiene aspirante para primarias

El dirigente político de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, afirmó que la tolda política aún no tiene un liderazgo definido para las primarias de oposición de cara a las presidenciales de 2024.

En cuanto a un posible consenso dentro de la militancia, el dirigente respondió que "ojalá pudiese surgir un nombre y que todos los precandidatos se puedan sentir identificados", reseñó Unión Radio.

Asimismo, recalcó que las primarias de oposición no pueden ser "secuestradas", porque se deben hacer las cosas bien que incentiven al ciudadano a votar.

"Estamos planteando una elección abierta, incluyente, participativa, no un secuestro de las primarias (…) apostamos para que esas primarias sean un éxito para Venezuela. Estamos alertando que si no hacemos las cosas bien, y secuestramos esas primarias, se van a terminar yendo cinco, ocho, diez candidatos y después no digan que no se los advertimos", aseveró.