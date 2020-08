Uzcátegui del PPT: Pretenden desautorizame para inscribir candidatos a parlamentarias

El secretario nacional del partido Patria Para Todos, Rafael Uzcátegui, denunció que la diputada de esta organización política, Ilenia Medina, pretende acudir al Tribunal Supremo de Justicia, a solicitar una medida que lo desautorizaría para inscribir candidatos propios a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Parece que Ilenia Medina va al TSJ y quiere la protección del PSUV, y nosotros queremos advertirle al TSJ que no puede seguir prestándose para estas cosas, a las organizaciones populares hay que respetarlas y el presidente Maduro debe entender que eso no se debe hacer porque eso pone en entredicho el proceso electoral porque no se puede intervenir a un partido en el momento en que va a inscribir” las candidaturas.

Recalcó el dirigente pepetista que “quieren hacerlo para imposibilitar la firma mía, eso se llama usurpación. (…) Es una intervención anunciada”.