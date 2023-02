UNT anuncia precandidatura de Manuel Rosales a las elecciones primarias

Cada vez son más las figuras políticas de la oposición que se lanzan a la carrera por el puesto de Ejecutivo nacional, siendo el último en sumarse el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

Durante un acto realizado con la militancia del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Lara, el coordinador regional Loranzo Monasterios anunció a los asistentes que "Rosales será el abanderado presidencial del partido".

La información fue difundida por el propio Manasterios a través de su red social Instragram, luego de compartir un video con el momento del anuncio.

Con este anunció, Manuel Rosales se incorpora formalmente a la lucha por lograr la nominación presidencial y enfrentarse a Nicolás Maduro, no sin antes medirse en unas primarias organizadas por la llamada “Plataforma Unitaria”, bajo la supervisión y apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE), reseñó Noticias Barquisimeto.

El excandidato presidencial y líder en el Zulia aparece bien ubicado en las encuestas, junto a María Corina Machado y Benjamín Rausseo (“El Conde del Guácharo”), mientras que dirigentes como Juan Guaidó, Henrique Capriles, Carlos Ocaríz, Juan Pablo Guanipa, Delsa Solorzano, Cesar Pérez Vivas y Andrés Velásquez también asomaron sus nombres para competir en las primarias, aunque mantienen cifras bajas de apoyo popular

“ El próximo candidato presidencial por las vías de unas primarias abiertas y claro que tenemos un nombre, que es Manuel Rosales, no obstante nosotros vamos a respaldar al que gane esas elecciones, sea quien sea”, aseguró “Lencho” Monasterio, quien estuvo acompañado en el presídium de Luis Florido, Grace Lucena y Guillermo Palacios entre otros.

“El problema en Venezuela no es del CNE, ni del Plan Bolívar 2000, noooo, el problema en Venezuela somos nosotros que no estamos unidos, y mientras nosotros no estemos unidos, total y absolutamente, tiene oportunidad el de Miraflores a continuar en el gobierno”, concluyó en su intervención el coordinador de Un Nuevo Tiempo.