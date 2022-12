TSJ en el exilio: "Álex Saab no es venezolano y menos diplomático"

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio se dirigió al juez del caso del empresario chavista Alex Saab en Estados Unidos para aclarar que, a su juicio, el acusado no es legalmente venezolano y tampoco diplomático.

“La verdad es que el ciudadano Alex Saab no ejerce cargo diplomático, según las leyes de Venezuela y las Convenciones Internacionales en materia consular. Se trata de un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moros y su familia”, dice el TSJ en el exilio en una carta al juez Robert N. Scola.

En el documento, a la que tuvo acceso EFE, Antonio José Marval Jiménez y Pedro Troconis Da Silva, que se presentan como presidente y primer vicepresidente del referido TSJ, se dirigen “respetuosamente” a Scola. Este TSJ no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela e incluso en 2018 lo condenó por corrupción y lo inhabilitó políticamente.

Su objetivo -dicen- es “aclarar las pretendidas manipulaciones hechas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros y sus representantes en defensa de Alex Saab”.

Extradición de Saab

A Saab lo extraditaron a Miami en octubre de 2021 desde Cabo Verde, África. Allí lo detuvieron a instancias de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero

Los abogados de Saab, contratados por el gobierno venezolano, alegan que su detención y el proceso penal en Estados Unidos son ilegales. También que el empresario nacido en Colombia tiene rango diplomático y por tanto goza de inmunidad. Pero esto es algo que niega la Fiscalía, que representa al gobierno de Estados Unidos.

El proceso que se le sigue a Saab en los tribunales federales de Miami está centrado actualmente en dilucidar esa cuestión. Esto, ya que, la Corte de Apelaciones a la que recurrió el empresario para que se le reconociera estatus diplomático dejó el asunto en manos de Scola.

“Saab no es diplomático de Venezuela”

“Es absolutamente incierto que se afirme que el ciudadano Alex Saab es un funcionario diplomático en comisión o de carrera”, apunta Marval antes de exponer los argumentos jurídicos que sustentan su opinión.

“Esta institución legítima de Venezuela -dice- desconoce la pretendida imposición de inmunidad diplomática y de la nacionalidad venezolana de dicho ciudadano. Esto por no cumplir con el procedimiento legal establecido en la vigente Ley de Nacionalidad y Ciudadanía”.

Según la carta, no existe Carta de Naturaleza publicada en la Gaceta Oficial de la República, Saab no está inscrito en el Registro Civil (artículo 11.3,31 y 31). También se refiere a que no ha tenido residencia ininterrumpida de diez o cinco años en Venezuela (artículo 21.1). Además, que no se ha seguido el procedimiento de naturalización de un órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía (artículo 3).

“No siendo ciudadano venezolano, menos puede Alex Saab esperar reconocimiento de una condición de diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”, subraya el TSJ legítimo.

Intención de Maduro según el TSJ en el exilio

Marval subraya que Saab alegó que la nacionalidad venezolana se la “otorgó Nicolás Maduro como recompensa por sus servicios”. También que su trabajo en Venezuela ha sido “negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas la creación de nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados alimentos, medicinas básicas y recambios necesarios para la industria del petróleo”.

A juicio del TSJ, con estas argumentaciones “el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros y sus representantes en defensa de Alex Saab intentan lograr un salvoconducto político para un asunto que es competencia estricta de la justicia criminal”.