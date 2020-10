Tanquero Faxon llega a Puerto La Cruz y completa envío de gasolina iraní a Venezuela

Faxon, el tercer buque iraní con combustible, atracó este domingo en la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, con un cargamento de 240.000 barriles de gasolina, según datos de Marine Traffic.

Con la llegada a Puerto La Cruz del Faxon, el último de la flotilla de tres tanqueros, se completa el segundo envío de combustible de Irán a Venezuela (unos 820.000 barriles en total). El segundo barco, Fortune, había atracado el viernes en el muelle de Amuay, en el noroeste de la nación.

Según Marine Traffic, Faxon tardó un mes y 22 días en llegar desde el puerto iraní, Lavan.

Venezuela, debido a las sanciones de Estados Unidos contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la consecuente falta de inversión y falta de mantenimiento en sus refinerías, no está en capacidad de refinar petróleo, por lo que ha tenido que recurrir a sus países aliados para hacer frente a la aguda escasez de combustible.

La falta de combustible ha provocado en largas colas de días y hasta semanas fuera de las estaciones de servicio de PDVSA, provocando una nueva ola de descontento entre la población.

El primer tanquero, Forest, atracó el martes en el muelle de El Palito, en el centronorte de Venezuela. A partir del lunes, el gobierno aplicará nuevamente un plan de suministro de gasolina.

FAXON is the third of three known/identified Iranian Handymax tankers carrying gasoline to Venezuela. We now see that she reached Puerto La Cruz, located in the east of the country. Unlike with the other two, FAXON’s AIS transponder is now offline. AIS map by @MarineTraffic #OOTT pic.twitter.com/LFeMYZQQ33

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) October 4, 2020