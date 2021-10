Sviaa: Los venezolanos no están satisfaciendo sus requerimientos nutricionales

“Venezuela ha afrontado muchos retos y en los últimos años hemos vivido una crisis alimentaria severa en el que llegamos a niveles bastante elevados considerando nuestro historial de mal nutrición tanto de subnutrición como de desnutrición. Sin embrago, hoy hemos podido mejorar los niveles de ingesta de alimentos incluyendo los de calorías y proteínas», aseguró el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (Sviaa), Saúl Elías López.

Pese a ello, aclaró que «aun así sigue un nivel de desigualdad importante en el que todavía hay una cantidad de venezolanos que no está satisfaciendo sus requerimientos nutricionales para tener una vida plena. El derecho a la alimentación es un derecho humano y que además está contemplado en el pacto internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su artículo 11, el cual Venezuela suscribió y por supuesto debe comprometerse a garantizarlo”.

A través de una nota de prensa, señaló que “desde 2019 tenemos la iniciativa de crear el primer banco de alimentos en Venezuela justamente para las poblaciones más vulnerables, logrando así que no haya un detrimento de la calidad humana, sino que las personas puedan salir efectivamente de la pobreza y no mantenerlos en ese estatus, en el cual siguen siendo víctimas y además formar parte de un mecanismo de control social que no es lo ideal”.

El dirigente gremial considera que la vía para poder mejorar los niveles de la disponibilidad de alimentos es la agricultura siendo la base la producción primaría de alimentos.

«Sin embrago a pesar de la crisis hemos podido tener un incremento de producción de los principales rubros sobre todo de cereales, pero el reto va más allá, debido a que hay que actualizarnos en cuanto a los niveles de producción, especialmente con el enfoque no de una producción lineal extractiva, sino una producción que use la economía circular, donde no hayan desperdicios y que realmente podamos ser competitivos en muchos rubros, logrando así no solo satisfacer nuestras necesidades, sino también para exportar muchas frutas tropicales, especias y entre otros rubros que en el mercado internacional lógicamente tienen un alto valor”, dijo.

López expresó que hay que seguir impulsando los proyectos y las iniciativas.

«Apostamos al empoderamiento de las personas y que realmente este derecho que es el más primigenio, el más importante que es la alimentación, pueda cumplirse y garantizar a todos los venezolanos, ese es nuestro mensaje y vamos a seguir promoviendo el desarrollo agroalimentario sostenible en nuestro país”, refirió.

Las declaraciones del dirigente gremial se hicieron en el marco de del Día Mundial de la Alimentación, que conmemora el 16 de octubre.