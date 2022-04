SURES apoya el compromiso de justicia entre Venezuela y la CPI

La investigadora de la Organización no Gubernamental SURES, Daymar Martes,considera positivo el anuncio de la apertura de una oficina la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, a su juicio, demuestra el compromiso para la adopción de las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia en el país.

"Es un espacio técnico en el que fundamentalmente los miembros elegidos asistirán a los funcionarios venezolanos, los instruirán y cooperarán con el gobierno para fortalecer el sistema judicial nacional, para garantizar el estado de Derecho", explicó.

En una entrevista para el programa Al Instante de Unión Radio, expresó que las organizaciones de la seguridad civil tendrán un espacio de participación en las reuniones de los mecanismos internacionales llamado "retardo procesal".

"Que si bien ha habido casos de violación de derechos humanos es importante destacar que no es una política sistemática del Estado venezolano, es una diferencia importante al voltear la mirada sobre los casos que se plantean, sobre todo en los casos del 2014 y 2017", comentó.

Aseguró que SURES acompaña toda iniciativa que conlleve a la solución pacífica de los conflictos, al diálogo y al encuentro entre las partes.

Sures es una asociación civil venezolana, creada en 2016, dedicada al estudio, promoción, educación y defensa de los derechos humanos, desde visiones críticas, emancipadoras y alternativas. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente, no partidista y no confesional.