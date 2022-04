Súmate: Peligra el voto de 10 millones de venezolanos para presidenciales de 2024

A dos años y medio para la Elección Presidencial, que corresponde en diciembre de 2024, la Asociación Civil Súmate alerta que peligra el derecho al sufragio de 10 millones de personas, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha abocado a actualizar el Registro Electoral (RE).

Explica que se sumará un importante contingente de nuevos electores que es necesario ingresar a la data del organismo de manera inmediata.

La ONG destaca que la proyección poblacional del INE, a diciembre de 2024, es de 34 millones 268 mil 343 habitantes, de los cuales al menos el 75% tendrá más de 18 años, que es la edad para votar y estar inscrito en el Registro Electoral.

Esto implica que de unos 25 millones 700 mil venezolanos que tendrían edad de votar para 2024, dentro y fuera del país, más de 10 millones (4 de cada 10) no podrían hacerlo en la elección presidencial de 2024 si el CNE no comienza desde ya con un plan para garantizar el derecho a elegir, con el fin de que este grupo de venezolanos no quede excluido.

Asimismo, señala que también debe contemplarse a la diáspora venezolana. Se trata de millones de personas en edad para sufragar que deben actualizar sus datos para votar en el exterior, por cuanto hasta ahora sólo pueden hacerlo en centros de votación ubicados en el territorio nacional.

Lo que arrojaron sus cálculos

A través de su página web, Súmate señaló haber realizado cálculos, con datos del CNE, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

En este sentido, la organización llama la atención en cuanto al hecho de que 3 millones 017 mil 037 venezolanos en edad para votar (en el rango de edades entre 18 a 45 años) no están inscritos en el Registro Electoral hasta abril de 2022. De esa cifra, se encuentran en el exterior, un millón de ciudadanos menores de 45 años no inscritos.

También habla de un millón 396 mil 356 jóvenes que cumplirán 18 años entre abril de 2022 y diciembre de 2024. En ese rango, 256 mil 371 jóvenes se encuentran en el exterior.

Dificultades dentro y fuera del país

Menciona que otros 3 millones 299 mil 663 venezolanos mayores de 18 años, que residen fuera del país y están inscritos para votar dentro de Venezuela, requieren actualizar sus datos de residencia y su centro de votación en el exterior.

Asimismo, contabiliza 2 millones 574 mil 831 venezolanos inscritos en el RE, que requieren actualizar sus datos de residencia y su centro de votación dentro de Venezuela. Explica que, de ese total, un millón 574 mil 831 venezolanos terminaron migrados inconsultamente por el CNE entre agosto de 2019 y abril de 2020, mientras no hubo operativos especiales de inscripción y actualización en el RE.

Por otra parte, al menos 1 millón de venezolanos que ha migrado a las principales ciudades del país, como consecuencia de la crisis económica, la crisis de los servicios públicos, la búsqueda de mejores condiciones de vida y los conflictos armados en estados fronterizos, entre otros factores, no han podido actualizar sus datos de nueva residencia y su centro de votación entre 2015 y 2022 por deficiencias en los operativos de inscripción y actualización en este período.

El tiempo apremia

Para que el CNE pueda cumplir con su obligación constitucional y legal de garantizar el voto en la elección presidencial de 2024, la asociación civil plantea, para los próximos dos años y medio, ampliar la red permanente de puntos de inscripción y actualización del RE.

También propone colocar al menos un punto permanente en cada uno de los 335 municipios del país o un punto en cada una de las 100 parroquias con mayor población electoral, más los 24 puntos que deben funcionar en las Oficinas Regionales Electorales (ORE).

En tal sentido insta a elaborar y publicar un cronograma detallado de actividades lo más pronto posible, asociar la ejecución de las actividades con metas concretas de inscripción y actualización y publicar oportunamente los resultados de cada etapa del cronograma. Ello debe estar complementado de una amplia campaña de información y motivación dentro y fuera del país, que contenga la dirección de los puntos de Inscripción y Actualización, según contempla la ley.

Además, señala que se debe depurar en forma continua y efectiva el Registro Electoral.