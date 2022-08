Stalin González: "Hoy la oposición no es alternativa, debemos reconocer que nos hemos equivocado"

Stalin González, abogado y político venezolano, aseguró que ha tenido un debate interno dentro de la oposición en los últimos años porque dijo que "hay que escuchar a la gente y entender lo que está pasando".

Hay una realidad fuera de Caracas que hay que atender", dijo el político, y expresó que la oposición "debe reconocer que se ha equivocado" para poder reconectar con la población, reseñó Mundo UR.

González afirmó también que "hoy la oposición no es alternativa y eso tenemos que arreglarlo" porque aseveró que cuando van al interior del país "el reclamo permanente de la gente es que los políticos van solo cuando hay campañas".

Además, el abogado destacó que no entra en el debate de si Venezuela se arregló o no, pero está seguro que "Venezuela cambió", y para poder proponerle soluciones a la gente "hay que recorrer Venezuela, desde Caracas y desde las redes no vamos a lograrlo", apuntó, citado por Mundo UR.

El centro de la política es la gente, uno accede a la política para ayudar a la gente", puntualizó Stalin González y resaltó además, que "la prioridad en este momento es la unión en la oposición, tener un objetivo compartido".

El político comentó también que "se necesita un acuerdo político para poder tener elecciones" y con respecto al diálogo en México dijo que "los acuerdos no pueden ser secretos, deben ser discretos".

Se está haciendo un esfuerzo porque haya acuerdos de verdad", acotó el político y afirmó también que "hacer ese debate público dos años y medio antes de las elecciones no tiene sentido".

González aseguró que, uniendo esfuerzos, la oposición debe centrarse en que "hay que hacer unas primarias donde participe mucha gente" y también destacó que se debe "ver hoy el 2024 como una oportunidad para ver el cambio, incluso el 2025".