Sobalvarro: ”Con el aumento del valor facial del billete no se obtendrá un mayor poder adquisitivo”

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, respecto al anuncio del Banco Central de Venezuela de la incorporación de tres nuevos billetes al cono monetario, consideró que está bien la emisión de billetes con denominaciones mayores en su valor facial, pero eso no basta para detener el alza de los precios de los bienes y servicios, por lo que es necesario ampliar la liquidez monetaria en la república.

Indicó que desde “Visión Global” se han hecho varias propuestas, “entre las que está el convertir al cambio oficial las reservas internacionales y así pueda circular su equivalente en bolívares, si bien estos billetes de mayor denominación generan un impacto psicológico positivo, el mismo se desvanece inmediatamente, al causar la sensación de mantener menos billetes o dinero fiduciario en las carteras y billeteras y que se tiene más dinero aumentando el poder de compra, lo cual no es cierto, pues para que el efecto en el poder adquisitivo sea real, deben hacerse ajustes constantes en el salario como fuente generadora de riqueza de los trabajadores”.

Si se aumenta la cantidad de dinero con la corrección del valor facial de la moneda, pero con esa acción no se van a comprar más productos, pues el problema está en la variable económica de la liquidez monetaria”, dijo.

El economista indicó que “si nosotros no emitimos dinero y no aparece el bolívar en la calle, vamos a tener la inflación al triple de lo que se viene dando en los últimos años, porque como no hay efectivo en la calle y cuando el ama de casa, obrero o estudiante va a un mercado, abasto o bodega a comprar y cancela en efectivo, por ejemplo, un kilo de Harina de Maíz, este producto le cuesta un millón de bolívares, pero si lo hace con su tarjeta de débito paga dos o más millones de bolívares, he allí el detalle de por qué el alza de los precios de los bienes y servicios.

“No tenemos papel moneda, no hay bolívares en la calle, se puede seguir aumentado el valor facial del billete, pero con eso no se obtendrá capacidad adquisitiva, ni mayor poder de compra de bienes y servicios”, dijo.

Destacó que se debe revisar la variable macro económica de la liquidez monetaria, el dinero en efectivo que circula en la calle, bancos, cajeros automáticos y también detener la dolarización de la economía.

“Venezuela está sufriendo una doble inflación, una causada por falta de bolívares y otra por la escasez de dólares en efectivo, el país no cuenta con transacciones suficientes ni exportaciones para traer moneda extranjera, porque los dólares que están circulando en la economía en su 90 % y responsablemente lo asumo, no están siendo otorgados por el Banco Central de Venezuela, ni generados por los agentes económicos que hacen actividad en Venezuela, si no que casi en su totalidad es dinero proveniente de remesas y negocios ilícitos”, precisó.

Por lo tanto, enfatizó, “hay que revisar porque no se detienen las transacciones comerciales y financieras de nuestra economía en dólares, deben paralizarse y darle al bolívar el significado monetario y soberano que tiene como identidad nacional, debemos colocar más bolívares en la calle y a frenar la inflación con verdaderas políticas macro económicas, revisando la política monetaria, cambiaría, de precios, la recaudación de impuestos, el IVA, las tasas arancelaria, aeroportuaria y portuaria, hay que revisar todo eso”.

Subrayó que Venezuela está en medio de una crisis económica, de un bloqueo bestial, en medio de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales que tienen los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo venezolano y la nación para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Se tiene la salida dentro del marco de la Constitución, allí está la solución de la liquidez monetaria en el artículo 318, Banco Central de Venezuela, como autoridad monetaria regule el circulante que requiere el pueblo para poder tener la cantidad de efectivo que necesitan para hacer sus compras sin causar inflación, mejorando el salario de todos los trabajadores así como se hizo en la industria petrolera, hay que aplicarlo en los demás sectores incluyendo a los pensionados y jubilados“.

Sobalvarro indicó que “nos seguiremos solidarizando con el presidente para solicitar el levantamiento total y definitivo del bloqueo criminal, sanciones económicas y medidas unilaterales coercitivas, exigiendo la devolución de los activos confiscados en el exterior, Joe Biden libera ya la economía venezolana para nosotros seguir adelante”.

En materia de Covid-19, detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 117.164.167, de los cuales están activos 48.068.810, con 2.600.504 fallecidos y 65.845.328 recuperados.

En Venezuela la cifra total de contagios es de 142.338, mientras que la tasa de recuperados se encuentra en un 94 % del total, al sumar las 134.394 sanaciones con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 6.560 casos activos, y lamentablemente 1.384 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 14.453 de los cuales 13.541 se han recuperado, 703 están activos y 157 han fallecido.

En otro tema, destacó que la Asamblea Nacional tiene en discusión la reforma a la Ley de Zonas de Desarrollo Económico Especial, puertos libres, zonas francas, zonas libres y demás regímenes aduaneros especiales, la Comisión de Economía y Finanzas y de Desarrollo Económico se encuentran trabajando al respecto, lo cual quiere decir que pronto se tendrá una nueva ley que va a permitir a inversionistas nacionales, públicos, privados y extranjeros, iniciar el proceso de reactivación a través de ese emporio económico que tiene Venezuela como lo son las Zonas Económicas de Desarrollo Especial.

Subrayó que el marco jurídico de Venezuela debe estar relacionado con el que aplicado en el comercio internacional de importación, exportación, tránsito de mercancías, fabricación, maquila y todo lo relacionado con esos espacios específicos dentro del territorio nacional, son espacios aduaneros que en este programa “Visión Global” se han expuesto y debatido en varias propuestas como la de los Regímenes Aduaneros Especiales Territoriales en Venezuela: una salida a la crisis económica.

“Reiteramos señor diputado, colega y economista Jesús Faría, usted como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas y de Desarrollo Económico, debe estar al nivel y a la altura, está bien que mantengamos la ideología en la concreción de un sistema político económico socialista, pero nosotros somos un país que depende del relacionamiento con otros, por lo tanto, hay leyes y organismos, incluyendo la Organización Mundial del Comercio, Banca y Entes Financieros Internacionales, públicos y privados, que se deben considerar para la recuperación y el desarrollo”, comentó.

El economista agregó que “no basta con una ley aplicable en Venezuela que tenga como filosofía y fundamentación jurídica o económica lo que nos compete y requerimos, en verdad, debemos aprovechar nuestras ventajas y características para que las mismas nos catapulten y posicionen en el mundo, por ello, sin duda alguna, parte de los esfuerzos deben concentrarse en estrategias ya probadas y exitosas, como lo son las Zonas Económicas de Desarrollo Especial“.

Sobalvarro dijo que “seguimos insistiendo con el Gobernador Omar Prieto, en la maravilla de la ZOFIG (Zona Franca Internacional de la Guajira)”, el economista indicó que en el mes de abril se realizará una reunión con la comisión que nombro la Licenciada Ángela Fernández, Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, para analizar la propuesta de la ZOFIG, al igual que con los tres alcaldes de la subregión: Guajira, Padilla y Mara, de la Costa Oriental del Lago y del eje central de Maracaibo y San Francisco.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, resaltó que por primera vez en 21 años de revolución un diputado de la oposición es capaz de decirle al pueblo venezolano y al mundo entero en una alocución en la Asamblea Nacional que hay responsabilidades penales contra aquellos que con su investidura formaron un Gobierno paralelo, firmaron documentos, entregaron activos y saquearon cuentas de empresas venezolanas en el exterior que causaron un daño patrimonial por el orden, según Pascualina Curcio, de 194 mil millones dólares, “yo diría que de 225 mil millones de dólares si contabilizamos lo que se han robado, confiscado y se ha dejado de producir en 21 años de revolución”, dijo.

Por otra parte, indicó que Venezuela es pionera de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la década de los años 70, con Pérez Alfonzo como líder que conjuntamente con los países Árabes logró su fundación.

Nuestra industria petrolera, hoy día con una baja producción, ni siquiera produce para refinar la gasolina, los combustibles que necesita el pueblo, el gas doméstico e industrial, pero seguimos teniendo presencia en la OPEP y más temprano que tarde saldremos de esta crisis y volverá a florecer la industria petrolera nacional, logrando así convertirnos en el país de mayor refinación y exportación, no solo de crudo sino de productos derivados y lubricantes, hoy en día tenemos las mayores reservas petrolíferas en la faja del Orinoco donde hay 270 mil millones de barriles certificados“.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, el economista Alberto Sobalvarro felicitó al presidente Nicolás Maduro por todos sus esfuerzos para reactivar la economía del país y mantener la paz y tranquilidad.