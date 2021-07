Sobalvarro: “La pandemia en Venezuela no ha matado tantas personas como el embargo económico de EE. UU.”

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, indicó que el pasado 24 de julio se celebraron tres hechos importantísimos de la historia de Venezuela: la conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, la Batalla Naval del Lago, que fue la definitiva que consagró y consolidó la gesta libertadora en el Lago de Maracaibo, y el Día de la Armada Nacional Bolivariana, en recuerdo de los hombres de blanco que defendieron los mares, las costas y los territorios insulares de la patria.

Conmemoramos 238 años de tu natalicio cuando estamos luchando por nuestra segunda y definitiva independencia contra el imperialismo norteamericano y los países aliados del mundo que quieren tener a Venezuela aislada, embargada, sancionada, nosotros venceremos, padre libertador en tu memoria”, manifestó.

En materia de Covid-19, Sobalvarro detalló que la suma total de casos es de 193.730.091, de los cuales 62.154.939 están activos, 127.422.670 recuperados y 4.152.482 han fallecido.

En Venezuela la cifra total de contagios es 299.822, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 94 %, sumando 283.215 personas sanadas, 13.115 casos activos y 3.492 muertos. En el Zulia la cifra es de 31.869 de los cuales 30.362 se han recuperado, 1.251 están activos y 256 han fallecido. “Lamentamos las muertes que ha ocasionado el Covid-19 desde sus inicios en enero del pasado año”, expresó.

En referencia al Plan de Reimpulso de la Producción de Petrocasa al 100 %, subrayó que 1.796.076, 72 Petros es la inversión destinada para construir 300 mil viviendas en diferentes etapas, “separando cada rubro como debe hacerse para una mayor eficiencia en lo que tiene que ver con la construcción de estas viviendas y así poder satisfacer dignamente la demanda de nuestro pueblo”.

En el ámbito internacional, en cuanto el atentado contra el presidente de Colombia, Iván Duque, indicó que la Fiscalía y los tribunales de ese país tendrán que investigar y definir o decidir la suerte de los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se encuentran involucrados.

Recordó que las FARC fueron a un proceso de paz que se firmó en el año 2016 con la cúpula del Gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos, con diferentes veedores de los países que participaron durante varios años para que ese acuerdo se hiciera realidad junto con el Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en representación de los uniformados.

Fue un acto en la costa colombiana, en Cartagena donde se refrendó ese tratado de paz, luego de ser sometido a referéndum aprobatorio por el pueblo para ver si se llegaba o no a ese acuerdo, ganando el no, pero fue llevado al congreso de la República de Colombia donde se le hizo un maquillaje a esos convenios de paz, terminando aprobándose y firmando en el año 2016, por el que inclusive a Juan Manuel Santos se le entregó el premio Nobel de la Paz”, explicó.

Señaló que todos los acuerdos los ha cumplido la FARC-EP, en lo que respecta al desarme y los campamentos desmontados, pero no han tenido participación en la vida civil. Indicó que “a sus líderes no se les ha dado la oportunidad de vida para reinsertarse en la sociedad colombiana y seguir viviendo en su país con su familia, han sido atacados, asesinados, apresados, torturados y desaparecidos muchos miembros que dejaron las armas creyendo en un acuerdo de paz que el gobierno colombiano no ha cumplido”.

En otro tema, se refirió a las declaraciones de Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien manifestó que la licencia que emitió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para exportar gas licuado de petróleo a Venezuela tiene objetivos humanitarios.

“No sea irresponsable señor O´Reilly, nosotros los venezolanos, este gobierno revolucionario que en Venezuela conduce Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de relaciones exteriores del Estado, presidente de 30 millones de venezolanos, no necesita, ni le estamos pidiendo migajas de licencias para importar, ni exportar, no sea cómplice de todo el daño que le está haciendo a nuestro pueblo diciendo que es un objetivo humanitario”, opinó.

Agregó que “lo que nosotros junto al presidente le estamos solicitando, es que levanten el embargo económico, las medidas coercitivas unilaterales que tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano desde el mismo inicio de la Revolución Bolivariana”.

“Ustedes no tienen que ceder nada, no sea irresponsable dígale a su presidente Joe Biden que levante las medidas económicas que tiene contra nuestro pueblo, nación, una república libre e independiente, con el único objetivo de aprovecharse de recursos naturales como el petróleo, el gas, minería, oro, hierro, coltán, invadir nuestro territorio para poner al pueblo a trabajar, al servicio de las grandes potencias, de los EE. UU., los venezolanos decidimos ser libres y seguiremos siendo libres pues ya derrotamos al mayor imperio de hace 200 años como fue el español, por lo que también vamos a resistir y derrotar al imperialismo norteamericano”, refirió.

Sobalvarro continuó diciendo “ustedes creen que aquí va a seguir el imperialismo norteamericano saqueando todas las riquezas de nuestras naciones y sometiendo a la esclavitud al pueblo, trabajadores y trabajadoras, no son migajas las que nosotros queremos, no, lo que le solicitamos y por eso nos solidarizamos con el presidente Maduro, es que nos devuelvan los activos confiscados en el exterior“.

Como ejemplo citó el Holding Citgo, Monómeros en Colombia, “la inversión que se hizo para la reactivación de la refinería Isla de Aruba, el equivalente al 49 % del valor de las acciones de PetroJamaica, que nos devuelvan en Londres las 31 toneladas de oro propiedad de este pueblo, reservas internacionales que dispuso ahí el Banco Central de Venezuela para poder cumplir con los pagos de deudas, intereses, con las importaciones de medicamentos, de medicinas”.

“Ya está bueno Señor Joe Biden, Organización de la Naciones Unidas y la misma Organización de Estados Americanos con su nada célebre señor Almagro, ya está bueno del embargo, nosotros seguiremos resistiendo 20 años más, 40 años más, los que sean necesarios, pero rendirnos ante el imperio norteamericano jamás”, dijo.

Además aseguró “nosotros saldremos adelante, no crea usted que estamos agradecidos con esa licencia para importar gas, sepa que somos una potencia petrolera, gasífera, forestal, pesquera, turística, de una cantidad ilimitada de muchos recursos naturales que tenemos gracias al señor Jesús de Nazareth, que los venezolanos contamos con grandes recursos humanos y estamos en capacidad de explotar y procesar para satisfacer las necesidades internas, de nuestro pueblo y tener excedentes de exportación, hoy estamos cumpliendo también 106 años de la explotación del pozo petrolero Zumaque-1 que le abrió a Venezuela las puertas al mundo en ser la primera potencia productora y exportadora de petróleo, ustedes quieren seguir teniendo petróleo, entonces páguenlo”.

Señaló que la pandemia en Venezuela no ha matado tantas personas como lo ha hecho el embargo económico de los EE. UU.

Estamos hablando de más o menos 50 mil personas que han muerto en Venezuela desde el inicio del embargo económico que ratifico Barak Obama, que fundamento y preciso Donal Trump y que viene siguiendo y ejerciendo Joe Biden, 50 mil venezolanos jóvenes y viejos han muerto por falta de medicamentos, insumos médicos, de equipos para nuestros hospitales y los únicos responsables son ustedes señores que gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica y los apátridas venezolanos que les acompañan en esta guerra contra nosotros, contra este pueblo, solo para derrocar al presidente Nicolás Maduro”, aseveró el economista.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, Sobalvarro presentó el trabajo “Arco Minero del Orinoco. Estrategias sostenibles para el aprovechamiento y diversificación socio-productiva”, explicó que, bajo la regulación y control del Estado, esta zona especial tiene como propósito estimular las actividades sectoriales asociadas a la explotación de los recursos minerales, con la participación de empresas privadas, públicas y mixtas, así como con la participación de la pequeña minería, bajo criterios de soberanía y responsabilidad ambiental.

Añadió que el proyecto Arco Minero del Orinoco está conformado integralmente por cuatro grandes dimensiones o vértices: ambiente; Inclusión social y derechos humanos; seguridad y soberanía y economía productiva.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro pidió a Jesús de Nazareth la paz mundial, el cese del contagio del Covid-19, la inclusión y el encuentro de todos los venezolanos.

Finalmente reiteró que “vamos a elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 8 de agosto y a elecciones para gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas el 21 de noviembre del 2021, que la paz del señor irradie sobre todos nosotros y sigamos adelante esta semana e iniciemos cada día orando”.

Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod