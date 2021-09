Sobalvarro: “Estamos seguros que el pueblo zuliano va por el millón de votos a favor de Omar Prieto”

Sobre el acto de escogencia de posición en la boleta electoral, indico que ya está a disposición de los partidos políticos y sus candidatos, cumpliendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) con lo que dicta la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la demanda del pueblo en renovar los poderes de base desde los concejales a las Cámaras Municipales, alcaldes, legisladores de los Consejos Legislativos y a las gobernaciones de los 23 estados del país.

Señaló que los candidatos de la oposición son aquellos que en el año 2015 llamaron a la última cola que se refería a derrotar al Presidente Nicolás Maduro Moros, a la escasez, intervención e injerencia, que trajeron como consecuencia un embargo económico financiero comercial, medidas coercitivas unilaterales y sanciones que tienen mayoritariamente sufriendo al pueblo.

El candidato por el PSUV a la alcaldía del Municipio Almirante Padilla, informó que sostuvo una reunión el pasado viernes con los militantes del partido y el actual alcalde Héctor Nava quien se integro al comando de campaña “Aristóbulo Istúriz” territorio Nigale para seguir llevando al pueblo insular los beneficios sociales tanto del gobierno nacional como regional, como son: las bolsas Clap, bombonas de gas domestico, medicinas, entre otras. Destacó las jornadas medicas llevadas a cabo durante el fin de semana en Caño Paijana, Punta Manglar y Sabaneta de Montiel, “recorrimos casi todo el eje costero de nuestro municipio, vimos esas bellezas, hermosas localidades turísticas que tenemos que explotar para convertir esta tierra de Nigale en un territorio de paz, progreso y oportunidades para todos nuestros habitantes, zulianos, venezolanos y extranjeros”.

En el ámbito internacional con respecto a las protestas en Brasil que exigen la renuncia de Jair Bolsonaro, recordó que Dilma Rousseff era la presidenta electa del Estado Federativo de Brasil y fue destituida en un arreglo entre el congreso, las dos cámaras de esa nación y el Tribunal Supremo de Justicia, las personas que acumularon evidencias o pruebas falsas contra Rousseff terminaron también siendo juzgadas, hubo una presidencia de transición hasta llegar a las elecciones donde se le prohibió la participación a Inácio Lula Da Silva, quien fue enjuiciado y llevado a la cárcel quedando inhabilitado para participar en esos comicios y después de pagar un par de años en una cárcel tuvieron que liberarlo porque no habían pruebas suficientes para tenerlo detenido, juzgarlo o hacer alguna sentencia firme, en ese tiempo Jair Bolsonaro gano la elección, quien es un exmilitar, oficial de la Fuerza Armada Brasileña, de ultraderecha, vendido a los EE.UU. que ha desconocido y violado los derechos humanos, además en el tema de la economía todos los indicadores que Lula Da Silva y Dilma Rousseff llevaron a tener una mejor calidad de vida al pueblo de Brasil, hoy dia están en cifras negativas, a eso le sumamos también la pandemia del coronavirus.

Sobalvarro expresó “nuestro hermano pueblo de Brasil no ha hecho sino más que salir a la calle con el grito de “Fora Bolsonaro”, “No te queremos Bolsonaro en la presidencia”, ya no es solamente el partido de los trabajadores de Lula, sino una cantidad de partidos que apoyaron a Bolsonaro, están buscando acercamiento y alianzas porque quieren enjuiciarlo por todos los delitos de corrupción, violación de derechos civiles, políticos y humanos, prohibición del derecho a la salud dado que no se ha atendido eficientemente lo relacionado con la pandemia del covid-19, nuestra población hermana de Brasil es comparativamente una con mayores índices de contagios, menos recuperados y gran cantidad de fallecidos, lamentablemente porque no hay una política de salud del estado brasileño, de su presidente que debería encabezarla y contrariamente sigue insistiendo en querer mostrar al mundo otra cosa, hace injerencia contra Venezuela, se reúne con los EE.UU. y ataca a países vecinos de gobiernos progresistas, de izquierda, socialistas, pero ahí está el pueblo de Brasil en la calle, 160 ciudades protestaron para sacarlo del poder, enjuiciarlo si es posible, llevarlo a la cárcel para que pague por sus delitos y no quede impune toda esa violación de justicia que le hicieron a Dilma y a Lula, y que ahora está pagando el pueblo brasileño, Bolsonaro tarde o temprano saldrá de la presidencia de la república, cuyo destino final seguro va a ser la cárcel, que se haga justicia en Brasil y que no haya impunidad” reiteró.