Sobalvarro: “Biden, de asumir la presidencia, debe cambiar la política injerencista hacia Venezuela”

Este lunes 9 de noviembre, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro diputado constituyente, informó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor y Canal 11 del Zulia, que ”las exportaciones de petróleo venezolano cayeron a un nuevo mínimo histórico de 359 mil barriles por día en octubre, debido a que la mayoría de los clientes de largo plazo de la estatal detuvieron sus compras ante la cercanía de la fecha límite establecida por Washington para suspender negocios con la petrolera, estos plazos impuestos los EE.UU a la estatal petrolera (PDVSA) y a los clientes para el intercambio o compra del crudo, es parte del crimen económico que comete los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump y sus países aliados, aunado al embargo, prohibiciones, sanciones y medidas unilaterales contra la economía del país, las cuales tienen sufriendo al pueblo en su único objetivo de derrocar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro Moros, presidente electo en elecciones libres, directas, universales y secretas en el año 2018 para el periodo 2019-2025 en el marco de la constitución”.

Sobalvarro indicó que los EE. UU. siguen atropellando a los venezolanos, al pueblo y al gobierno bolivariano con medidas, sanciones, restricciones y prohibiciones a la nación para la exportación tanto de los productos tradicionales (petróleo y minerales), así como los no tradicionales, afectando con la prohibición de importación, la adquisición de medicamentos, alimentos, insumos y equipos que se necesitan para poder reactivar la economía, “ya basta imperio Norteamericano, país hegemón, nación imperial, nosotros decidimos ser libres y estamos encaminados rumbo a seguir la senda del crecimiento, del desarrollo, la liberación nacional dentro del marco de la constitución, ya basta Donald Trump, ya te queda poco en el poder en los EE. UU., no creo que prospere la invalidación o el conteo ese que estas solicitando a ver si permaneces en el poder cuatro años más, los mismos Estados Unidos de Norteamérica y su sistema electoral no te quieren allí ya y nosotros, los países que estamos en el entorno por pertenecer al mismo continente, nos vemos agraviados por tu política exterior, que es la política de los EE.UU, ojalá si Joe Biden llega a proclamarse oficialmente presidente y asuma la presidencia por el periodo 2021- 2025, tenga en su conciencia mejores relaciones internacionales, sobre todo en lo que tiene que ver en la injerencia que hace hacia Venezuela”.

Destacó que Venezuela tiene pérdidas por el orden de los 225 mil millones de dólares como consecuencia del bloqueo económico, sanciones y medidas unilaterales a las que han sometido los EE.UU y sus lacayos a la economía venezolana, “ojalá Joe Biden entienda la situación y el sufrimiento del pueblo venezolano, nosotros seguiremos aquí acompañando a nuestro presidente, Nicolás Maduro, solidarizándonos con él para que siga solicitando el levantamiento, la eliminación de las medidas coercitivas, de las sanciones, del bloqueo económico al que nos tienen sometido el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica , nosotros no nos vamos a rendir, ni vamos a dejar que los gringos sigan con su injerencia en la nación, tenemos por definición y convicción la autodeterminación, soberanía y libertad de un pueblo que ha decidido ser independiente, por ello reclamamos la devolución de los activos que están confiscados, congelados, que nos han robado apoyando al ciudadano Juan Guaidó en un gobierno de transición que no existe violando la constitución y las leyes, no podemos seguir permitiendo que ese bloqueo siga haciendo daño a nuestro país”

El economista indicó que se están planteando propuestas al ejecutivo nacional, puntualizó que “desde el Civeeg se está trabajando para darle viabilidad y usabilidad al Petro, para que pueda formar parte de la liquidez o el circulante monetario de la nación, bien sea como caja de conversión, colateral en la emisión de bonos o medio de pago para las importaciones y para recibir el pago de las exportaciones de petróleo que aunque están en los niveles más bajos de casi 400 mil barriles diarios, es de seguro que la industria petrolera se va a reactivar, su parque refinador y todo lo que tiene que ver con la siembra para satisfacer la demanda interna de los alimentos de los venezolanos”, señaló “nosotros iremos a ejercer la soberanía económica dentro del marco de la constitución , en el territorio Esequibo que pertenece a Venezuela desde el nacimiento del río Esequibo hasta las aguas del Océano Atlántico, donde tenemos 400 kilómetros de costa que nos pertenecen”

En materia de Covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia se han visto afectadas 50.913.451 personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 1.263.089 y se han recuperado 32.778.882. En Venezuela hay un total de 95.149 contagiados de los cuales se han recuperado 90.581 personas y han fallecido 830. En el Zulia han sido detectados 8.173 casos de los cuales han fallecidos 106 personas.

En otro tema, explicó que el Consejo Nacional Electoral informó que la elección de los diputados indígenas al Parlamento de Venezuela se realizará el 9 de diciembre y no el 6, día en que se elegirán los otros 274 parlamentarios que representarán los 23 estados y el Distrito Capital del país. Explicó que los indígenas tendrán elecciones según sus modos, costumbres y tradiciones y dentro del marco de la constitución.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista resaltó que “Blagdimir Labrador, está lanzando desde el municipio Colón, la Bolsa Agrícola Nacional Sur del Lago la cual es una oportunidad para canalizar el ahorro a la inversión y el financiamiento de la pequeña y mediana industria, lo que permitiría incrementar la producción de alimentos para el abastecimiento nacional y la exportación, y así se generarían divisas para el desarrollo agroindustrial y el reimpulso del aparato productivo de la nación”. El diputado, destacó que “en el encuentro se discutió lo que tiene que ver con la reactivación de la economía en Venezuela como es crear Bansurlago y seguirle dando financiamiento al sector privado nacional, con la emisión de títulos destinándose a la inversión que se necesita para reactivar la economía”.

No podemos seguir diciendo los problemas de nuestra economía, tenemos una grave crisis económica, pero debemos buscar soluciones como lo es Bansurlago, el nivel óptimo de liquidez monetaria (Nolim), y la viabilidad y usabilidad del Petro como criptoactivo”

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el diputado constituyente Alberto Sobalvarro felicitó al presidente, Nicolás Maduro, por seguir luchando en contra de todas las adversidades y el bestial bloqueo económico impuesto por los EE.UU. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivos de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod.

Publicidad