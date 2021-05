Sobalvarro: “A las megaelecciones deben postularse candidatos que pueden aportar algo a Venezuela”

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, respecto a las megaelecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), invitó “a prepararse el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico, oposición, grupos de electores independientes, especialmente, nuestro pueblo que no está inscrito ni actualizado en el registro electoral permanente, para cumplir con el cronograma e inscribirse, todos debemos de ir a votar el próximo 21 de noviembre”.

Consideró que se deben postular aquellos candidatos que pueden aportar algo al país, “sean revolucionarios o no, los que aspiren a las alcaldías, consejos legislativos estadales y a la gobernación, los mandatarios que están en ejercicio y creen que pueden repetir, que demuestren un saldo positivo al pueblo venezolano en las diferentes regiones y vuelvan a tener la buena fe de los electores para que vayan a una reelección, igual que los nuevos aspirantes”.

En materia de Covid-19, Sobalvarro detalló que la suma total de casos es de 162.521.001, de los cuales 60.755.402 están activos, 98.396.355 recuperados y 3.359.244 fallecidos. “En Venezuela la cifra total de contagios es 215.301, mientras que la tasa de recuperados se mantiene en el 92% del total con 199.202 sanados, con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 13.713 casos activos, y lamentablemente 2.396 fallecidos”, dijo.

En Zulia la cifra de casos acumulados es 17.881 de los cuales 15.728 se han recuperado, 1.827 están activos y 170 han fallecido. Lamentó los fallecidos en todo el mundo, en Venezuela, en el Zulia y Maracaibo, saludó a quienes se están recuperando y recomendó tratar de evitar el contagio.

En otro tema, Sobalvarro manifestó su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, para que siga solicitando la eliminación del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, “con el único objetivo de derrocarlo y detener la revolución bolivariana, el proyecto cristiano, humanista, socialista, que instaló el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías”.

“Ya basta señor Joe Biden, ya basta imperio norteamericano, ya basta imperios aliados, los venezolanos tenemos derecho a la autodeterminación de nuestro sistema político, económico y social, estamos enrumbados dentro de los 350 artículos de la Constitución y de aquí no nos va a sacar nadie, decidimos que Nicolás Maduro Moros sea nuestro presidente para el periodo 2019-2025, estamos convocando a elecciones para relegitimar a gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos estadales, comunales y municipales, desarrollando un verdadero sistema democrático que permite a nuestros ciudadanos, a los 22 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral permanente, con el llamado del Consejo Nacional Electoral a elecciones libres, seguir siendo soberanos, independientes, autodeterminados, vivir en una nación con un pueblo que solo quiere seguir administrando y manejando sus destinos“, señaló.

Subrayó que “ustedes no tienen ningún derecho a ese bloqueo, a esas sanciones económicas, en esa imposición de medidas coercitivas unilaterales, ya basta, más o menos doscientos veinticinco mil millones de dólares ha perdido la patria, devuélvanos ya los activos que tenemos confiscados en el exterior, todo el Holding CITGO, lo repito, son 5 refinerías, 5 mil estaciones de servicio, oleoductos, terminales, muelles, todas nuestras cuentas, 8 mil millones de dólares se llevó la administración fraudulenta de este señor que hoy día está pidiendo diálogo con el gobierno, ciudadano Juan Guaidó que ya no es diputado, ni fue presidente de la República Bolivariana de Venezuela nunca, es un fraude”.

También Monómeros en Colombia, la inversión que hizo PDVSA en la refinería en la Isla de Aruba, las acciones en la refinería de PetroJamaica, y no podemos olvidar las 31 toneladas de Oro puro depositadas por el Banco Central de Venezuela en Londres, para tener partes de las reservas internacionales en metal, como lo hace cualquier país libre en el mundo, y desde ahí poder tener garantías colaterales para pago de capital y servicio de deudas, compra de medicinas, alimentos e insumos para nuestro pueblo, acciones y recursos de los que hoy día no podemos disponer, aunque ya un juez en segunda instancia de un tribunal de Londres dispuso que no era el señor Guaidó y su combo quien iba administrar esos recursos, deben entregársele al presidente de la República Nicolás Maduro Moros”, agregó.