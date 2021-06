Sherman reafirmó apoyo de EE. UU. para “restaurar la democracia en Venezuela”

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, se reunió este jueves con el representante de Guaidó para relaciones exteriores, Julio Borges y demás integrantes de la delegación unitaria venezolana.

En el encuentro Sherman reafirmó “el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela y abordar las necesidades humanitarias del pueblo venezolano”.

“Con nuestros socios internacionales, instamos a que se celebren negociaciones amplias y con plazos concretos para lograr elecciones nacionales libres y justas”, añadió la funcionaria estadounidense vía Twitter.

Borges se encuentra en Washington DC como parte de la delegación unitaria que realiza una gira internacional en busca de apoyos al “Acuerdo de Salvación Nacional” propuesto por el líder opositor, Juan Guaidó.

También estuvieron en la reunión Tomas Guanipa, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Nora Bracho, quienes forman parte de la comitiva unitaria que está promoviendo el Acuerdo de Salvación Nacional, en el ámbito internacional.

Julie Chung, Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, manifestó abiertamente su apoyo a la oposición venezolana a través de su cuenta en Twitter: “Estados Unidos se enorgullece de asociarse con el pueblo venezolano y el gobierno interino liderado por el presidente @jguaido para apoyar el retorno a la democracia en Venezuela. Continuaremos trabajando juntos hacia una solución negociada que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”.

Por su parte, el opositor venezolano Julio Borges destacó que la conversación con Sherman giró en torno a los pasos concretos que se están dando para restablecer la democracia, así como la vigencia de los DD. HH. en Venezuela.

En este contexto indicó que el apoyo de Estados Unidos y todo el mundo libre es fundamental para poder lograr un cambio real en el país, expresó en su cuenta en Twitter.

Agregó que es necesario desplegar esfuerzos para atender la grave situación humanitaria que vive Venezuela, la cual se ha agravado por la pandemia y la falta de un plan de vacunación, dijo en la misma red social

Today I met with @JulioBorges to reaffirm U.S. support for efforts to restore democracy in Venezuela and address the humanitarian needs of the Venezuelan people. With our international partners, we urge time-bound, comprehensive negotiations for free and fair national elections. pic.twitter.com/6CNFq89pQb

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) June 24, 2021