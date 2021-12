Sergio Garrido será el candidato de la Unidad en Barinas

Freddy Superlano, excandidato a la gobernación de Barinas, anunció que el dirigente Sergio Garrido, recién electo diputado al Consejo Legislativo estadal, será el aspirante de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones del 9 de enero de 2022.

Tras su inhabilitación y la de su esposa Aurora Silva, quien era la candidata por la Mesa de la Unidad Democrática para la repetición de los comicios el 9 de enero en la entidad, Superlano adelantó que acudirán a la Contraloría General de la República para conocer los argumentos que llevaron a tal decisión.

“Hay una amenaza latente en el estado Barinas y por ello amenazan con inhabilitaciones (…) En este momento no hay intimidación que valga para el pueblo de Barinas; no bastan los aspectos técnicos, no basta tener rectores que puedan hacer reclamos si no hay separacion de poder”, aseguró.