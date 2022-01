Sergio Garrido juramentó a su tren ejecutivo en la Gobernación de Barinas

Sergio Garrido, gobernador electo del estado Barinas, juramentó el lunes a su tren ejecutivo, poco más de una semana de haber vencido al chavista Jorge Arreaza en las elecciones regionales del pasado 9 de enero.

“Comienzo esta etapa acompañado de hombres y mujeres profesionales en sus áreas. Con humildad adquiero el compromiso de conducir mi amada Barinas, tierra llanera caminos de palma y sol”, expresó en Twitter.

Se reunió con Maduro

Garrido se reunió el 13 de enero con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas. En ese momento, durante un acto en el que se juramentó en el cargo, afirmó que pediría recursos para solucionar los problemas de la población en Barinas. Manifestó que por su postura ha recibido críticas, pero aclaró que es un acercamiento que debe hacer porque espera que en la entidad que ahora gobierna haya beneficios y prosperidad.

“Todos tenemos que entenderlo y trabajar en función de buscar las soluciones para los problemas que nos aquejan a todos. Venga de donde venga”, expresó el opositor.

El mandatario regional, de acuerdo con la información reseñada por la agencia EFE, dijo asimismo que tratará de conseguir ayuda de la empresa privada y países con embajadas en Venezuela. Enfatizó que hará lo necesario para tener recursos y solucionar los problemas que dejó en Barinas la dinastía que mantenía la familia del fallecido presidente Hugo Chávez.

Maduro, en su mensaje anual a la nación, reconoció el triunfo de Garrido en Barinas. Y ratificó que no designará protectores en los estados ganados por la oposición.

“Esa figura de protector dio resultados, ganamos todos los estados durante dos períodos, en 2017 y este año. Me comprometí ante la oposición a no nombrar más protectores, y no voy a nombrar más protectores, en ningún estado. Que los gobernadores asuman sus funciones plenamente y hay que coordinar”, manifestó el oficialista.

Sergio Garrido resultó electo en la repetición de los comicios regionales en la entidad con 55,36% de los votos. Mientras que el candidato chavista Jorge Arreaza quedó en segundo lugar con el 41,27%.