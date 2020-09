Seijas: Disposición del voto en este momento “no llega al 30%”

Félix Seijas, director de Delphos, señaló este martes que “el país continúa teniendo una sensación de incertidumbre“.

“El venezolano no sabe exactamente dónde está parado, no sabe si hay o no algún plan por parte de los factores políticos opositores“, acotó.

Asimismo, indicó en el programa “Día A Día“, conducido por el periodista César Miguel Rondón, que “Juan Guaidó y todos los partidos que le acompañan, han ido perdiendo la sensación de que ellos pueden lograr un cambio político“.

“Una vez que se anunció que varios partidos no iban a formar parte de las elecciones, esto hizo bajar de manera importante la disposición a votar“, sumó.

Sostuvo que de haber participado la oposición, “la disposición a votar en las próximas elecciones estaba por encima del 50%, pero en este momento no llega al 30%“.

“El 2021 puede ser un año en el que tengamos una Asamblea Nacional perseguida, que quizás tenga que irse al exilio“, afirmó.

Destacó que la apuesta de Henrique Capriles “podría terminar rindiendo mayores frutos. En el 2021, ante una oposición debilitada, podría quedar él dirigiendo un movimiento menos radical que pueda tener alguna acción”.