Sector farmacéutico reporta abastecimiento del 96 %: "Hay una mayor variedad que hace cuatro años"

El mercado farmacéutico de Venezuela creció un 7 % en los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2021, según datos suministrados a Efe por la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar).

De enero a mayo se colocaron en el mercado 63,75 millones de medicamentos, 4,37 millones más que en el mismo lapso del año pasado, cuando se distribuyeron en las farmacias 59,38 millones de unidades.

De acuerdo con Cifar, la mitad de las medicinas que se distribuyen son producidas en el país y la otra mitad son importadas.

El presidente del gremio, Tito López, dijo a Efe que, en este momento, el abastecimiento es del 96 % en las farmacias, además, hay una mayor variedad que hace cuatro años, cuando la escasez se ubicaba alrededor del 75 %.

La industria farmacéutica estima que, este año, el mercado crecerá un 19 %, con una distribución proyectada de 190 millones de medicinas, frente a las 159 millones de 2021.

El mercado cayó un 75 % desde 2014 hasta 2019, siempre según Cifar.

López sostiene que el sector "no va a crecer más por el aún bajo poder adquisitivo y otros factores que no están a favor del mercado", además de que los empresarios no tienen "apalancamiento financiero".

La más reciente encuesta de coyuntura elaborada por la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), que se presentó en mayo pasado, muestra que el sector farmacéutico opera a 29 % de su capacidad instalada.