Se enciende nueva protesta en Sidor por militarización y amedrentamiento contra trabajadores

Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" (Sidor) han protagonizado una nueva protesta contra la militarización de la central y las prácticas de coerción ejercidas por fuerzas del Estado para aplacar cualquier manifestación por derechos laborales.

Américo de Grazia, uno de los diputados opositores de la Asamblea Nacional por el partido Causa R y destacado dirigente del estado Bolívar, se ha hecho eco de las denuncias en su cuenta oficial de twitter @AmericoDeGrazia haciendo un llamado a los medios a reaccionar a tiempo ante los hechos presentados en el portón 1 de la Siderúrgica.

Momentos de tensión se ven en vídeos que ya corren en las redes sociales, Un trabajador de Sidor reclama en frente de funcionarios militares enviados a placar la protesta:

"Hoy estamos con los trabajadores aquí en el Portón 1. Le hacemos el llamado al presidente Nicolás Maduro. Le hacemos el llamado a la comisión interventora, en nombre del mayor general Alexis Rodríguez Cabello y del presidente de la comisión interventora Héctor Silva. Aquí vimos una lucha y logramos sacar al DGCIM de Sidor, que nos tenían un terror laboral aquí, con Gómez Pimentel y el general Júmaro Ochoa",

El empleado, que cuya identidad no se precisa, pero que cuenta con el respaldo de un gran número de trabajadores al momento del reclamol, agrega: "El llamado al Fiscal General de la República. No vamos a permitir que ahora venga el mayor general Alexis Rodríguez a hacer la misma vaina, imponiéndo a la Guardia Nacional aquí, metiéndole terror a los trabajadores con la Guardia Nacional. No vamos a aceptar la imposición de la Guardia Nacional y mucho menos de esta comisión interventora que no nos ha dado respuesta por nuestros beneficios".