Scarano: Carabobo es un desastre y el gobernador fuma tabacos que cuestan cinco salarios mínimos

Enzo Scarano arribó a Carabobo y se enfrentó a la realidad diaria de todos los habitantes de la entidad. Al llegar a su casa no había electricidad y le advirtieron que debía racionar el agua porque el servicio es cada vez más intermitente. Su reacción fue tajante: “Carabobo es un desastre mientras el gobernador se fuma un tabaco que cuesta cinco salarios mínimos”.

Fue así como respondió a Rafael Lacava, quien en sus cuentas en redes sociales publicó una foto con un habano, alegando que así esperaba el regreso del exalcalde de San Diego, quien estaba en el exterior tras ser inhabilitado políticamente, reseñó El Carabobeño.

Aquí estresado con la llegada del bandido de Scarano a nuestro estado. Jajajjajajaa 😜😜😜🦇🦇🦇😜😜😜 pic.twitter.com/4p5j8C7gd6 — Rafael Lacava (@rafaellacava10) August 15, 2021

Para Scarano es ilógico que en días como el domingo, cuando muchos sectores estuvieron por más de seis horas sin electricidad, el mandatario regional se mostrara “fumándose un tabaco muy relajado. ¿Esa es la persona que está resolviendo los problemas en el estado?”.

Carabobo necesita un gobernador serio

También cuestionó que Lacava promocione locales de moda en lugar de dedicarse a solventar las crisis que se padece en Carabobo. “Hay cabida para todo, pero si él es publicista y en eso anda y en el show, que se dedique a eso, pero nosotros necesitamos a una persona seria que busque en el estado resolver los problemas de todos los carabobeños, no de un sector”.

Según el criterio de Scarano, el gobernador no ha realizado la gestión que la entidad necesita, y solo publica imágenes de él que no representan los trabajos que se tienen que ejecutar.

“Lo que hace es sacarse y poner una foto con cuatro lámparas, pero eso no es nada, que alumbres una calle no quiere decir que estás alumbrando todo el estado, que lleves una gandola de agua a cuatro familias no quiere decir que le estás solucionando el problema del agua a todos los carabobeños. En sus videos salen cosas bonitas que son truqueadas en redes, pero la realidad se ve en el desastre que hay en todo el estado”.

La causa de toda esta situación, insistió, es que quienes están en Carabobo son activistas políticos de Maduro que sostienen “este falso gobierno” que tiene peleas internas en el partido que fundó el presidente fallecido Chávez que sembró esperanza en un grupo de venezolanos y “una de esas semillas malas es Maduro y sus aliados que han llevado al país a que un pequeño grupo haga sus negocios a costilla de los venezolanos”.

Como única solución, Scarano plantea que se elijan gobernantes democráticos que verdaderamente busquen solucionar los problemas sociales de todos los carabobeños, que no velen por sus intereses personales, grupales y familiares.

Candidaturas unitarias

No se trata solo de la gobernación. Scarano aseguró que en Carabobo se requiere ir en unidad a las elecciones del próximo 21 de noviembre y para ello no hay que limitarse a las decisiones del G-4 que solo son una parte de las más de 40 organizaciones de la plataforma unitaria.

Para él se debe tomar en cuenta a los gremios, a los deportistas, a los gestores culturales, a los medios de comunicación, al pueblo y a los vecinos. “Hay mucha gente a la que tenemos que escuchar, qué opinan, qué lideres tienen, porque a veces nosotros creemos que el líder es uno pero es otro”

Respecto a la posibilidad de que él sea el candidato a la gobernación de Carabobo por la oposición, ya que en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) no aparece como inhabilitado, Scarano señaló que no llegó al país para imponer su nombre, sino para contribuir en favor de la unidad.

Es por eso que, semanas antes de regresar, ya había iniciado conversaciones con líderes políticos de la entidad, que ahora se intensificarán para lograr llegar a un acuerdo entre todos los sectores. Y si es necesario, se realizarán encuestas o primarias para que los candidatos a las 14 alcaldías y a la gobernación sean unitarios y una fiel representación de lo que la sociedad quiere.

Aún hay tiempo

Recordó que aunque las postulaciones cierran el 29 de agosto, hay tiempo para hacer el cambio ante el CNE. “Si hay 30 candidatos para un cargo y logramos que 26 declinen a favor de otro y quedan cuatro, podemos proteger la tarjeta inscribiendo a uno y después seguir las conversaciones hasta decantarse por uno solo. Es mejor tener a 20 candidatos ahorita en la calle motivando al voto llevando el mensaje de la unidad y que la gente se reactive por trabajar, unificar y defender el voto”.

También es importante para Scarano que cada precandidato presente el equipo de trabajo que lo acompañaría en la alcaldía o la gobernación, para así hacer una evaluación más completa. “No es una repartición de una torta, es la organización de un grupo de mujeres y hombres para reconquistar los espacios democráticos en Carabobo”.

Aún no se ha hecho oficial que Scarano haya sido sacado de la lista de inhabilitados a la que entró en 2015, una medida que fue reiterada el 6 de marzo de 2017 por la Contraloría General de la República para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años. Sin embargo sus datos ya no aparecen bloqueados en la web del CNE.