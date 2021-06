Saúl Ortega: EE. UU. sabe que viola derecho de Venezuela para enfrentar pandemia

Estados Unidos reconoce que viola el derecho de Venezuela, al ser el Gobierno de Joe Biden el que autorice la compra de insumos para hacer frente a la pandemia, dijo este lunes a Sputnik el diputado del gobernante Partido Socialista Unido (Psuv), Saúl Ortega.

El 17 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá a Venezuela las transacciones y actividades relacionadas con la entrega de mascarillas, ventiladores, tanques de oxígeno, vacunas y producción de vacunas, test Covid-19, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña.

Ortega, integrante de la comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), dijo que el país caribeño espera que no resulte un engaño del Gobierno estadounidense, y que en realidad se liberen los recursos al Gobierno “legítimo” que lidera el presidente Nicolás Maduro.

Hay que evaluar cuál va a ser el desempeño, no vaya a ser un engaño para seguir entregando nuestro dinero a unos pillos (ladrones) que se han estado robando nuestra plata, me refiero a lo que ellos llaman un gobierno interino que es una gente que no ha sido electa por nadie, que no tiene cualidad para manejar ese dinero y sin embargo la administración estadounidense les ha entregado el dinero de los venezolanos”, comentó.