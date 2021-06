Samuel Paredes de ABP: Bolívar llama a concretar una verdadera unión política para salvar a Venezuela

“Participar sin elegir, es acaso una broma de mal gusto. ABP Bolívar no se presta para convalidar elecciones que nos llevan a la nada. Todo demócrata sabe que participar en estas elecciones regionales del 21N, es hacerle de comodín al régimen y atornillarlo aún más, destruir lo construido por Juan Guaidó a pesar de sus errores y reconocer a la presidencia nefasta que gobierna bajo el miedo apalancado con la írrita AN, y eso, jamás podemos permitirlo pues su meta es terminar de destruir a los venezolanos y a toda Venezuela.”

Así lo declara el dirigente político y gremial Javier Samuel Paredes, presidente de ABP Bolívar quien agrega: “nosotros en ABP no nos prestaremos a convalidar la ilegalidad de la pseudo presidencia del señor Maduro y menos de su asamblea que a todas luces es írrita e ilegal desde su mismo inicio y así lo han entendido quienes nos oyen en nuestras visitas a las comunidades de todo el estado Bolívar.”

En opinión del dirigente, “no podemos ser analfabetas útiles, pues si aún no han leído la bazofia de ley de ciudades comunales, los conmino a leer los Art.52, 56 y 57. Allí está entre líneas que las gobernaciones y alcaldías del país quedarán como cascarones vacíos, cual jarrón chino y ya no hará falta siquiera colocar un protector”.

“Eso deben decirlo los dirigentes opositores y no opositores que van a elecciones a todos sus seguidores para que después no venga la tristeza y el desamor, pues te están dando herramientas democráticas porque saben que lo somos, pero tras de sí, esconden a la tiranía y un objetivo: mantenerse en el poder, pero que no resolverá absolutamente nada”.