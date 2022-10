Salamanca propone adelantar las elecciones primarias opositoras para febrero de 2023

El politólogo Luis Salamanca recomendó a la oposición venezolana adelantar las elecciones primarias, donde se escogerá al candidato opositor para las presidenciales, el mes de febrero de 2023.

“Maduro está aplicando las características de un régimen manipulador y se encuentra jugando con la fecha de las elecciones“, aseguró. No obstante, considera que se está creando un ambiente para que Maduro adelante la fecha de las elecciones. “Es complicado que este sea un régimen democrático de esa forma“, agregó a Punto de Corte.

También se refirió a la exigencia hecha por Juan Guaidó a través de sus redes sociales. “Una cosa es el adelanto de elecciones que ha pedido Juan Guaidó y otra es el posible adelanto de la fecha“.

Maduro busca neutralizar al candidato opositor

“Lo que se está aplicando es algo de librito de régimen autoritario, que es poner fuera de juego a los candidatos de oposición“, explicó en torno a los pasos de Maduro en torno a este tema. “El trabajo de Maduro ha sido fragmentar a la oposición“, reiteró el especialista.

Además de neutralizar a la oposición, Salamanca alerta que desde el Gobierno se quiere sacar del juego político a quien resulte electo como candidato de la oposición.

Adelanto de primarias

Luis Salamanca reiteró la necesidad de un adelanto de elecciones, a su juicio esto le permitiría a la oposición blindarse ante cualquier escenario. “Para la oposición empezar el año planteando las primarias sería una buena acción, yo colocaría ese proceso para febrero, se debe acelerar el proceso“.

De igual forma indicó que al tener definido la oposición el candidato unitario y una tarjeta, se podrá crear desde allí una dinámica positiva entre los ciudadanos.

También se refirió a un posible consenso en caso de que los tiempos no terminen cuadrando. “El consenso no es más que un acuerdo cupular al final del día, sera la segunda solución y el mal menor, porque el mal mayor sería no tener candidato“, puntualizó.