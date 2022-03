Rosales respalda iniciativa de retomar negociaciones en pro del bienestar de los venezolanos

Durante un acto en conmemoración al XVI aniversario del partido Un Nuevo Tiempo en Caracas, el gobernador del estado Zulia y presidente fundador de la organización, Manuel Rosales Guerrero aplaudió la iniciativa del reino de Noruega, el gobierno de México y países facilitadores de retomar el proceso de negociación, para hallar soluciones a la situación política, económica y social que viven todos los venezolanos.

"No le demos más vueltas a esto, pongamos fecha y volvamos a las conversaciones. Retomemos la agenda humanitaria con la premura del caso, hay mucho por hacer, pero es ya, sin más demoras. Entendemos que la iniciativa del reino de Noruega y el gobierno de México, junto con los países facilitadores, busca hallar acuerdos en el terreno democrático para aliviar la crisis generalizada que atraviesa el pueblo venezolano".

El líder zuliano señaló que si el regreso de las transnacionales petroleras en Venezuela redundan en la reactivación de la industria, generación de empleos, mejora de los servicios, de la vialidad, crecimiento de las inversiones y en el relanzamiento del comercio, la industria y el sector agropecuario, aplaude cualquier iniciativa.

Ratificó que la decisión de UNT no es un capricho si no que es, "una posición tomada después de escuchar a los gremios empresariales, a los profesionales, a los sectores y a factores diplomáticos, quienes nos han expresado la necesidad de impulsar lo productivo".

Por su parte, la secretaria de organización de UNT Amazonas, Mauglimer Baloa en representación femenina, resaltó, "hoy son 16 años de los que me honro de militar en Un Nuevo Tiempo, un partido que hoy más que nunca le da el protagonismo a las mujeres, la mujer que forma parte de todos nosotros. Este es un partido diverso y multicultural e incluyente que respeta la democracia y el pensamiento del otro, que tiene un solo fin, la lucha por una democracia social".

En este sentido, el diputado al Consejo Legislativo del estado Carabobo, Carlos Molina, recordó la campaña "Atrévete", que marcó un hito en la historia política del país y destacó que "en estos 16 años hemos visto transitar a muchos liderazgos e hizo enfásis en que hoy en día hay UNT a lo largo y ancho del territorio nacional para seguir luchando por la libertad y la democracia de Venezuela".

Asimismo, la concejal del estado Vargas, Fabiana Meneses en representación de los jóvenes, resaltó que "UNT nos da oportunidades, nos da la capacidad de seguir adelante y luchar por nuestro país porque somos democráticos, UNT nos da la libertad de decir somos una democracia".

Igualmente, el alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia, Gustavo Fernández destacó que los partidos políticos son la columna vertebral de la democracia, "estoy convencido que sin partidos políticos no habría democracia, y UNT ha demostrado a lo largo de estos 16 años que ha crecido en todo el país, teniendo representación no solo en la gobernación del Zulia si no en distintas alcaldías, concejos Legislativo regionales y cámaras municipales en el territorio, y yo felicito a su líder Manuel Rosales y aplaudo los esfuerzos por lograr la unidad, siendo el único camino para lograr el cambio que queremos".

Anuncian tercer congreso ideológico y programático

Durante el acto que contó con la participación de la Dirección Ejecutiva Federal, La Dirección Ejecutiva Regional de distintos estados, dirigencia, militancia y simpatizantes de la tolda azul, acompañados de representantes de otras organizaciones políticas, el presidente de UNT anunció la realización del tercer congreso ideológico y programático que se instalará en cada rincón del país, "con el objetivo de escuchar a la gente, involucrarse en los procesos sociales y construir con espíritu democrático y unitario, una propuesta programática en la que los venezolanos vean satisfechas sus necesidades".

Recordó que hace 16 años, "fuimos la organización que rescató el voto como arma de lucha tras una confrontación desigual que años después nos costaría difamaciones, persecuciones, destierros, exilios y prisiones".

"No fue fácil desprendernos de ese recuento porque, aún con su juventud de 16 años, UNT ha sido parte del vértigo que ha vivido el país entre confrontaciones, dolores y disputas. Habría mucho para contarles y les aseguro que sería un ejercicio que muchos valorarían", enfatizó.