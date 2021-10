Rosales dice que solucionará problemas eléctricos en Zulia con apoyo internacional

El candidato a la Gobernación del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que se encuentra buscando una solución al problema eléctrico en la entidad, con aliados internacionales.

Estamos planteando una solución al problema de la energía eléctrica en el Zulia con apoyo internacional. Es un problema humanitario y debe estar en la mesa de diálogo”, dijo durante una entrevista con Vladimir Vilegas.

En tal sentido, precisó que la iniciativa se extenderá al resto de los estados del país, según reseña Caraota Digital.

“Esta solución al problema eléctrico abarcará también a otros estados de Venezuela”, sostuvo.

Del mismo modo, Manuel Rosales enfatizó que los venideros comicios regionales no deben influir en la gestión social.

“Tú no puedes gobernar con diferencias. Se gobierna para todos, hayan votado por ti o no, y no para un grupo. La política es sumar y multiplicar; y no restar o dividir”, señaló el opositor.