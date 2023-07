Rosales, Capriles y Maduro, ¿una alianza para dinamitar las primarias?

La renuncia de María Carolina Uzcátegui a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primarias pone en los reflectores a Manuel Rosales Guerrero, presidente de Un Nuevo Tiempo, Henrique Capriles, líder de Primero Justicia y a Nicolás Maduro, presidente de la República y ficha electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Tanto Rosales, quien ya lanzó fuertes criticas al proceso, como Capriles, que redujo hace dos semanas la intensidad de su campaña, se encuentran bajo la lupa por ser principales promotores del consenso para la selección del candidato que enfrentaría a Maduro en las presidenciales de octubre de 2024.

“Se hacen cada día más transparentes y visibles los roles asignados a los actores principales del colaboracionismo con la dictadura venezolana: Primero Rosales, encargado de atacar las primarias desde fuera, y Capriles, responsable de atacar las primarias desde dentro”, afirma Georg Eickhoff, doctor en Historia Moderna y analista político alemán. “Lo que ciertamente no haremos es apoyar el candidato de Maduro”, afirma.

De acuerdo con Eickhoff, el curso que viene tomado el proceso de primarias preocupa a la cúpula que dirige al país desde Miraflores. “No ayuda a posicionar a sus candidatos Rosales y Capriles. Al contrario. Es probable que aborte el proceso pronto e intente reanimar estas candidaturas desinfladas por otra vía”, alude.

¿Pero qué hacen Rosales y Capriles para que la sospecha se cierne con ellos con tanta voracidad? En un tuit del 6 de septiembre de 2020, Uzcátegui, expresidenta de Fedecámaras Trujillo, compararía y evaluaría las propuestas o visiones para salir del atolladero político social, entre María Corina Machado, Juan Guaidó y Henrique Capriles. “Escojo la ruta de Capriles”, expresó entonces, valorando “participar en un proceso electoral fraudulento, lleno de vicios e irregularidades, con pocas posibilidades de tener un resultado limpio o real”.

Un día después de hacerse publica su renuncia, Capriles la califica como “una mujer honorable” y sostiene que es “importante atender todas las preocupaciones” que motivaron que renunciara a su cargo. “No fue una decisión muy sabia imitar el CNE de la dictadura y componer la comisión de primarias por representantes de candidatos. Es normal que se retiren cuando su candidato se retira o no prospera”, sostiene el analista teutón, con fuertes vínculos en Venezuela.

Lo de Rosales es más notorio. Además de sus declaraciones en contra del proceso, el retiro de UNT y los halagos de Nicolás Maduro por las posiciones políticas que asume, Darwin Chávez, director de Verdades y Rumores, medio digital de investigaciones política, en su más reciente columna, le atribuye un rol protagónico en un plan para dinamitar las primarias, liderado por el presidente Nicolás Maduro.

Chávez asegura que la estrategia del régimen y su principal aliado en la oposición Manuel Rosales para intentar socavar las primarias parece entrar en una nueva fase que contemplaría una ofensiva externa, con el CNE y el TSJ y las inhabilitaciones, más escaramuzas internas con maniobras en la Comisión Nacional de Primarias.

No tengo dudas, a pesar de que sus aliados pretendan negarlo, que Manuel Rosales está dedicado a tiempo completo a concretar su alianza con Maduro para que no haya primaria”, detalla el Director de Verdades y Rumores, quien afirma que la conducta de la renunciante es tan llamativa, para no decir sospechosa, que ella acompañó al presidente de la CNP, Jesús María Casal, a la gira realizada por el Zulia hace pocos días y siempre habló muy bien de la organización del proceso.