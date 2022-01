Ronderos: El CNE terminó haciéndole un favor a la oposición con el revocatorio

Para Óscar Ronderos, jefe de la bancada de la Alianza Democrática en la Asamblea Nacional chavista, el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó haciéndole un favor a la oposición "abortando" el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en la primera fase, ya que según precisó, no había consenso en los diferentes sectores de opositores del país para la realizar el proceso.

"Están los cinco millones que había que sacar para que el revocatorio fuera válido, pero por si eso fuera poco habría que sacar más de seis millones de votos que fue lo que sacó Maduro en la elección 2018, en virtud de lo cual era un proceso imposible", señaló.

Yo creo que el CNE terminó haciéndole un favor a la oposición pero además, creo que terminó cortando por lo sano, porque terminó quitándose también el gobierno de la convocatoria de calle del revocatorio que haría que se generara un clima algo hostil cuando pareciera que hemos logrado la paz política en Venezuela", puntualizó.

A juicio de Ronderos, lo responsable y lo serio es pensar en el 2024 y enfrentar a Nicolás Maduro en una elección presidencial de manera unitaria.

"Si tú tienes una oposición divida en cuatro pedazos y no has logrado consolidar, cómo le vas a ganar a Maduro, imagínate que nosotros ganáramos el revocatorio, al día siguiente sacamos los seis millones de votos y en 30 días tenemos que tener un candidato presidencial, quién es ese candidato presidencial, eso al día de hoy no existe", dijo.

Ante esto, Ronderos puso como ejemplo lo ocurrido en la elección realizada en el estado Barinas. "Ahí la gente votó por el que creía que podía derrotar al gobierno, la gente se ubica inmediatamente con el que puede obtener un resultado favorable y vencer", dijo.