La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó un acuerdo para rechazar pretensiones del gobierno de Estados Unidos de "apropiarse" del avión venezolano iraní Boeing modelo 747-300M con matrícula YV3531 de la venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, retenido en Argentina.

El presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, volvió a condicionar cualquier diálogo con la oposición hasta que devuelvan la aeronave de Conviasa y se libere a parte de la tripulación iraní detenida en la nación latinoamericana.

"No nos vamos a mover en cosas de diálogo, ni nada de esas cosas. Nos devuelven el avión y a esos tripulantes o salimos a la calle, vamos a combatir en todos los espacios", exclamó.

Recalcó que sería el mismo proceder del caso del empresario colombiano, Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece en prisión, en octubre de 2021.

Desde esa fecha y por la captura de Saab al que el gobierno de Nicolás Maduro dio el estatus de diplomático, la delegación de Miraflores, dirigida por Rodríguez, suspendió la mesa de negociaciones con la oposición en México, que hasta la fecha no se ha podido retomar, aunque se rumoraba que podría reanudarse este mes.

Previamente, Rodríguez rechazó que se argumente la independencia del Poder Judicial de Argentina como "excusa" del gobierno de ese país para no devolver la aeronave con una tripulación de 19 personas: diez venezolanos y nueve iraníes.

"Es un vulgar secuestro del avión. Son ladrones de un bien que no les pertenece, así de simple (…) Esa fiscal (argentina, Cecilia Incardona) es una empleada de la Embajada de EE. UU., no me vengan con independencia del Poder Judicial en Argentina y si lo van a decir que empiecen por meter presos a jueces y fiscales corruptos", manifestó.

Recalcó que no hay motivos jurídicos para retener ni el avión ni a los tripulantes porque no se ha demostrado delito alguno.

"Venezuela jamás permitiría que los derechos humanos de un argentino fueran violados de esa forma. A un capitán le quitaron el pasaporte y su documento de identidad. Eso es ilegal, el carnet de piloto de su padre fallecido, eso no es humano. Venezuela protegió a miles de argentinos que huyeron de la dictadura de Pinochet", reprochó.