Rodríguez rechaza declaraciones de Borrell e insta a la UE a no acompañar elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, Jorge Rodríguez, arremetió contra el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por declaraciones que realizó sobre el acompañamiento del bloque europeo en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 21 de noviembre.

Las declaraciones de Borrell horas antes hacían referencia a «garantías» que tendría la oposición venezolana hacia el proceso electoral con la participación de la UE como organismo internacional que acompañe el proceso.

Ante las dudas sobre la legitimidad de las elecciones y la posibilidad de fraude por parte del chavismo, el funcionario europeo argumentó que el informe elaborado por la misión que se enviará para observar las elecciones acabará por determinar la legitimidad del proceso, reseñó Tal Cual.

Ante esta posición, Rodríguez aseveró que desde Europa se refleja una «injerencia» y que bajo estas condiciones es «mejor que no venga» la misión de acompañamiento de la UE.

«Si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo con el Poder Electoral, la verdad es que mejor y no vengan, Sr Borrell”, expresó en su cuenta de Twitter.

Si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo que Ud mismo firmó con el Poder Electoral, la verdad es que mejor y no vengan. Injerencias trasnochadas aquí no hacen falta, Sr Borrell

— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) October 8, 2021