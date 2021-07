El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre del 2020, Jorge Rodríguez, informó que fue frustrado otro supuesto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro y anunció que no irán a ninguna mesa de diálogo.

Rodríguez aseveró tener las pruebas de que se preparaba un presunto ataque terrorista antes del 24 de junio. Dijo que supuestos grupos irregulares tomaron algunas casas en El Valle con vista a Fuerte Tiuna para los presuntos planes, reseñó Tal Cual.

Informó que cuatro drones lanzados para presuntamente asesinar al mandatario fueron desactivados el 22 de junio en el Campo de Carabobo. “Próximamente se sabrá dónde fueron comprados, quién los adquirió y cuál era el plan para asesinar al presidente y a todos los dignatarios que se encontraban allí”, dijo desde el Palacio Federal Legislativo.

El presidente de la AN de mayoría chavista señaló que el director de la CIA estuvo en Colombia para preparar operaciones paramilitares y desencadenar acciones terroristas en el país antes del 24 de junio.

El exministro de Comunicación e Información precisó que para el 5 de julio también estaba previsto otro atentado contra el mandatario. Reveló un video, con tomas del Paseo Monumental Los Próceres, que habría sido encontrado en los celulares de los presuntos implicados, en el que se observan unas tomas la Escuela Militar y de los edificios de la Misión Vivienda levantados dentro de fuerte Tiuna.

Según Rodríguez, para los días 6 y 7 del mismo mes se planificaron hechos de violencia. En este sentido, se refirió a los enfrentamientos entre supuestas bandas delictivas y funcionarios policiales en la Cota 905 y zonas aledañas. Aseveró que se trataba de nuevos intentos de Colombia por atentar contra la paz de la nación.

Jorge Rodríguez mostró supuestas conversaciones entre el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, Emilio Grateron, Gilbert Caro, Hasler Iglesias y Freddy Guevara en las que, dijo, se evidencia su presunta vinculación con los hechos violentos de la zona caraqueña.

Indicó que el Ministerio Público (MP) libró órdenes de captura contra Luis Somaza, el jefe de despacho del presidente de la AN electa en 2015, Juan Guaidó y Freddy Guevara y que además girará órdenes de detención contra los demás involucrados.

“Una cosa es acuerdos y medidas cautelares para avanzar con el diálogo, y otra cosa es que crean que somos pendejos. No somos. Hasta aquí llegaste, Gilber Caro. Cuando te capturemos, no vengan a solicitar por ese asesino, porque va preso, encanado”, expresó.

El presidente del Parlamento de mayoría chavista aprovechó la oportunidad para señalar al gobierno colombiano con el magnicidio en Haití. Apuntó que si la comunidad internacional hubiera atendido las denuncias que han hechos de supuesto campamentos paramilitares el mandatario hatiano Jovenel Moise estaría con vida.

Por último Jorge Rodríguez hizo mención al caso de la detención del director de la organización no gubernamental Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido junto a otros dos integrantes de la ONG por supuesto terrorismo, traición a la patria y “promoción al odio”.

Acusó a Tarazona de estar vinculado con un supuesto secuestro de una mujer, de lo cual dijo que dará más detalles el próximo jueves.

El dirigente de VP Emilio Graterón desestimó los señalamientos de Jorge Rodríguez de, supuestamente, orquestar los hechos violentos en la Cota 905 y zonas aledañas.

A través de su cuenta en la red social Twitter denunció forjamiento de identidad, falsificación de mensajes y montaje de conversaciones. Graterón aseveró que los chats mostrados por Rodríguez este 13 de julio no existen

“Falsificar y forjar una conversación de Wathsapp es un acto muy fácil de ejecutar y los expertos en tecnología pueden demostrarlo. No creo ni apoyo, jamás lo he hecho y condeno publica y activamente la violencia y todo el que me conoce lo sabe”, escribió.