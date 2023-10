Rodríguez: Acuerdo promueve participación de todos los candidatos, pero inhabilitados no van

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y representante del Gobierno nacional en la mesa de diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, aclaró este martes, sobre la participación de candidatos en elecciones presidenciales, que el acuerdo firmado en Barbados promueve la participación de todos los actores políticos, "sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Nacional y las leyes".

Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos contenidos en las leyes venezolanas", dijo, al referirse a la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Contraloría.

"Si por ejemplo, usted es menor de edad, la Constitución dice que usted no puede ser candidato. Si usted nació fuera de Venezuela, la Constitución dice que no puede ser candidato. Si usted cometió algún crimen y está sentenciado por ese crimen, usted no puede ser candidato. Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano que le corresponde, desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría General de la República, tampoco puede ser candidato", puntualizó Rodríguez.

El parlamentario apuntó además que las partes que firmaron el pacto se comprometieron a reconocer los resultados electorales, sea quien sea el ganador.

Este martes, representantes del Ejecutivo venezolano y de la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos parciales, sobre la "Promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos", que incluye la propuesta de elecciones para el segundo semestre de 2024, observación por la Unión Europea, Centro Carter, Unión Africana y Panel de Expertos de la ONU, y la actualización y depuración del Registro Electoral Permanente, y sobre la "Protección de los intereses vitales de la nación".

Lee más: