Reuters: Irán arreglará la refinería Paraguaná, la más grande de Venezuela

Un acuerdo profundizaría una relación energética que se ha convertido en un salvavidas para la dilapidada industria petrolera de Venezuela en medio de una crisis provocada por décadas de mala gestión y falta de inversión, y agravada por las sanciones de Estados Unidos al país sudamericano.

La nación de Medio Oriente, también sancionada por Estados Unidos, ha suministrado al gobierno de Nicolás Maduro combustible y diluyentes para la elaboración de grados de crudo exportables, y desde 2020 ha proporcionado piezas para reparar y actualizar la red de refinación de 1,3 millones de bpd de Venezuela.

Una unidad de la estatal Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Petróleo de Irán (NIORDC) firmó este mes un contrato de 110 millones de euros (US$116 millones) con la petrolera estatal venezolana PDVSA para reparar y ampliar la refinería El Palito de 146.000 bpd, en el país. Región central.

Su próximo proyecto es Paraguaná, un complejo de dos refinerías que se encuentra entre los más grandes del mundo, a través de un contrato que ahora se está negociando, dijeron las personas. El centro, conocido como CRP, operó a solo el 17% de su capacidad en abril, según estimaciones independientes.

“En aproximadamente un año, Irán debería poder traer a su gente a Paraguaná”, dijo una de las personas. “Han estado muy concentrados en los preparativos, incluida la vivienda para los trabajadores”.

A principios de este año, las empresas estatales iraníes suministraron a Paraguaná piezas para reiniciar una unidad de fabricación de gasolina. El equipo, fabricado en Norteamérica, llegó a Venezuela desde China luego de que los iraníes manejaran la adquisición y el transporte, dijo una persona con conocimiento de la compra.

Muchas empresas chinas evitan los negocios directos con Venezuela para reducir el riesgo relacionado con las sanciones o las facturas impagas, y solo aceptan acuerdos si un tercero maneja los pedidos y los pagos, agregó esa persona.

PDVSA, que no ha revelado públicamente detalles de pactos recientes con Irán, no respondió a una solicitud de comentarios. NIORDC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nuevos socios

En los últimos años, PDVSA ha intentado sin éxito atraer inversión extranjera para sus refinerías, incluido un acuerdo descartado con empresas chinas. Ha tenido más éxito con empresas de servicios y mantenimiento de campos petroleros dispuestas a aceptar pagos en crudo y combustible para evitar las notorias facturas impagas de Venezuela.

Pero se necesitan cada vez más inyecciones de capital millonarias para asegurar un suministro adecuado de combustible para el país, cuya demanda se está recuperando lentamente a los niveles previos a la pandemia.

Mientras el ministro de Petróleo de Irán, Javad Owji, visitaba Caracas a principios de mayo, dos superpetroleros que transportaban petróleo iraní descargaban en aguas venezolanas como parte de un acuerdo de intercambio que las empresas estatales iniciaron el año pasado.

En El Palito, una unidad de destilación de crudo reinició en mayo después de meses de cierre. La refinería está operando a aproximadamente la mitad de su capacidad, principalmente debido al equipo suministrado por Irán, pero se requiere más trabajo.

Irán entregó las piezas nuevas en virtud de un contrato de servicios para proporcionar un mantenimiento importante y ampliar la instalación, reembolsable mediante combustible de la misma refinería, dijeron dos de las personas.

Antes de que pueda expandir las unidades centrales de conversión profunda de El Palito, los trabajadores deben modificar y aumentar su suministro de agua y gas, y mejorar el sistema eléctrico, dijo un trabajador. Solo entonces podría alcanzar su objetivo de 175.000 bpd.