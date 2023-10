Renuncias de candidatos a las Primarias proyectan al menos tres escenarios

Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, asegura que las recientes decisiones de Capriles, Superlano y Enríquez, no son significativas en porcentaje de votos. Candidatura de María Corina Machado se dispara, pero pierde contrapeso y eso pudiera derivar en desinterés en participar. Preocupa que activistas de PJ, que fungirían como miembros de mesa, no se sumen al proceso y ello produzca fallas en la instalación de mesas. No se descarta masiva participación con malestar por fallas operativas.