Rector Enrique Márquez: "No está previsto adelantar las elecciones presidenciales"

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, aseguró que no está previsto adelantar las elecciones presidenciales, y señaló que están convocadas para el último trimestre de 2024.

No se ha discutido hasta ahora. Eso no es agenda en el CNE, que tendrá que convocar en el momento que corresponda... El momento es el último trimestre de 2024, no es antes, ese es el momento real", aseveró Márquez.