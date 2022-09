Ramírez: No hay nada que Chevron pueda hacer para rescatar la industria petrolera

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, aseguró que la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela o una ampliación de la licencia del Departamento del Tesoro a la empresa Chevron será suficiente para recuperar la industria petrolera del país.

“No hay nada que Chevron pueda hacer para rescatar la industria petrolera en el país a menos que le entreguen toda Pdvsa, lo cual tampoco daría resultado; y la razón es porque no hay garantía jurídica, ni capacidad laboral porque los trabajadores tienen sueldos de miseria, la infraestructura está desmantelada y el sector privado petrolero que era poderoso en nuestra industria también está desmantelado o está fuera del país”, expresó, según reseñó Petroguia.

Ramírez señaló que el gobierno de Nicolás Maduro violaría la Ley Orgánica de Hidrocarburos si decide cederle a Chevron las operaciones en las empresas mixtas y en el caso de que eso ocurra no sería más de 280.000 barriles diarios.

Explica que ni siquiera ve factible la recuperación de la producción en el escenario de que se levanten las sanciones por parte de Estados Unidos y recuerda que para enero de 2019 cuando se impuso la prohibición de envío de crudo y combustibles de Venezuela hacia el mercado norteamericano la producción había caída a 1,7 millones de barriles diarios de los casi 3 millones de barriles que se registraban en 2012 y 2013.

El exfuncionario, quien reside en Roma en condición de refugiado, señala que el nivel de producción petrolera de Venezuela se encuentra estancada en 600.000 barriles diarios y ese volumen incluye el volumen que recibe de Irán en condensados, los cuales son utilizados para el mejoramiento del crudo pesado y extrapesado de la faja del Orinoco.

“Pdvsa no separa los condensados que se están trayendo de Irán, no los puede contabilizar por separado y por eso la producción real venezolana no sobrepasa los 500.000 barriles por día a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene años prometiendo que va a regresar a los niveles que se tenían en 2013”, indicó Ramírez.

Cuestionó que Tareck El Aissami tenga más de dos años como ministro de Petróleo y al frente de la Comisión de Reestructuración y Recuperación de la Industria, sin haber cumplido su promesa de alcanzar una producción de uno o dos millones de barriles diarios.

“Todo ha sido puras mentiras y por eso el gobierno de Maduro cabalga de escándalo en escándalo”, agregó.