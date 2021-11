Ramírez: Gestión de Casanova no tiene conexión con las necesidades de la gente

La cruzada por los barrios de Maracaibo emprendida por Rafael Ramírez, candidato de la Unidad a la Alcaldía cerró este sábado con un recorrido de más de 4 kilómetros en las parroquias Chiquinquirá, Bolívar y Santa Lucía.

Según Ramírez, 400 barrios en 50 días sirvieron como confirmación de lo que ya se conocía calle a calle: “la desconexión de la actual gestión con las necesidades de la gente”.

“En cada recorrido lo que conseguimos fue comunidades necesitadas de atención. A Willy El Maquillador no lo han visto en los barrios de la ciudad. Si usted sale a preguntar, como estuvimos nosotros, se dará cuenta que más del 60 por ciento de los marabinos no ha visto jamás al alcalde en su comunidad. Nadie lo ve, como nadie ve su gestión, porque no se puede ver lo que no existe y esa es la realidad hoy de Maracaibo”, acotó.