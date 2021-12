Rafael Simón Jiménez: El 9-Ene se procurará reivindicar la victoria de Superlano

Rafael Simón Jiménez, vicepresidente de Unión y Progreso y exrector del Consejo Nacional Electoral, condenó lo sucedido tras los resultados electorales en Barinas. Aseguró que aunque la oposición lleve a otro candidato, el 9 de enero se procurará reivindicar la victoria de Freddy Superlano.

Afirmó que la inhabilitación de Freddy Superlano atentó contra la voluntad de los barineses, expresada en los resultados del 21 de noviembre que lo dieron ganador, reseñó El Nacional.

"Esto supera las barreras partidistas", dijo Jiménez en el programa Primera Página de Globovisión.

Consideró que la victoria de Freddy Superlano, candidato de la MUD, fue tan clara que el chavismo no tuvo oportunidad de ejecutar un fraude, por lo que decidió inhabilitarlo a través de la Contraloría.

"Superlano ganó en Barinas y no lo digo yo, fue el mismo TSJ quien lo reconoció a través de una sentencia, pero posteriormente lo desconoce el gobierno. No es un fraude porque fraude fue lo que le hicieron a Andrés Velásquez en Bolívar, pero aquí no pudieron hacerlo porque no había margen posible", expuso.