Rafael Ramírez: Vengo al rescate de un municipio Maracaibo devastado

Rafael Ramírez, abogado, diputado al Consejo Legislativo, a la Asamblea Nacional y al Parlasur, es ahora la llave de la Unidad opositora en el Zulia con Manuel Rosales a la Gobernación y él como candidato a la Alcaldía de Maracaibo.

En entrevista con Versión Final, aseguró que va al rescate de un municipio “devastado”, “porque no solo es la infraestructura, es el desgaste emocional del maracibero”, dice que tiene la obligación de construir una ciudad de futuro, recuerda a su contendor, Juan Carlos Fernández, que el debate no son las encuestas sino Maracaibo, pide que la actual gestión “no se lleve los equipos de la Alcaldía”.

Promete además soluciones para la recolección de la basura y el transporte de la ciudad, cobrar impuestos “justos” e incentivarlos, asegura que la Unidad en el Zulia y en su partido Primero Justicia (PJ) es monolítica.

-¿Tras su designación como candidato a la Alcaldía de Maracaibo, quedó Primero Justicia cohesionada, monolítica a pesar que primero fue presentado el exgobernador Pablo Pérez como aspirante al gobierno municipal?

– No, fíjate, nosotros no fue que tuvimos dos postulados, nosotros tuvimos en nuestro proceso, antes de presentar el candidato a la Unidad, dos aspirantes dentro del mismo Primero Justicia. En ese Primero Justicia se dio un debate, como siempre se da en los partidos políticos y en el caso nuestro, al decir que yo era el aspirante que iba a representar a PJ en la Unidad, automáticamente Pablo y yo nos unimos como equipo y pudimos trabajar por el fin común.

Hoy puedo decir con todas las letras que no solo PJ está monolítico, sino que Pablo está absolutamente trabajando por mi candidatura. No solo la mía sino por todas las primarias que tenemos a lo largo de este fin de semana en el caso de San Francisco y Cabimas, a Colón no se puede ir porque está un poquito más lejos, pero siempre hemos tenido ese tipo de consideración. PJ está sólido, fuerte y unido y está integrado a la Unidad con todas sus fuerzas.

-¿Las diferencias entre PJ y UNT se limaron?

– Las diferencias de los partidos democráticos son diferentes a cuando las tenemos con el PSUV, las diferencias son de visiones, pero al final siempre terminamos juntos porque en nuestro esfuerzo por salir de la dictadura y de este proceso que ha acabado con este país y específicamente con los dos gobernantes que acabaron con el Zulia, es superior a cualquier diferencia que puedan tener.

Nosotros hemos hecho todo tipo de ejercicio unitario. Tuvimos consenso en 2015, tuvimos primarias en 2017, tuvimos consenso en 2021 y el denominador común es que después siempre trabajamos en unidad para lograr el objetivo final que es ganar el proceso electoral y al final es ganarle a los adversarios que en este caso es el PSUV. Y esas demostraciones van a seguir allí. Nosotros a diferencia de lo que pueda hacer el PSUV, nosotros si debatimos, y algunos debates pudieran ser altisonantes y a veces hasta medio públicos, pero lo que si es cierto es que cuando llega el momento de entender de que la política zuliana, de Maracaibo o la venezolana necesita un acuerdo, ahí estamos todos los factores de la democracia para ponernos de acuerdo.

– ¿Trabajarán PJ y UNT unidos para su campaña?

– Por supuesto, lo estamos haciendo llevamos toda esta semana en activismo intenso, pero no es el solo PJ y UNT, también Voluntad Popular, Acción Democrática, es un conjunto de partidos que se han sumado a la candidatura; Vanguardia Popular, Bandera Roja, no quiero especificar uno, te nombro algunos que ya están aquí, son los gremios, tenemos a la mayoría de los gremios profesionales que hacen vida activa acompañando la candidatura, son los estudiantes. Esta es una candidatura de la Unidad superior y la Unidad superior no es solo partidos políticos y en este caso no son solo los partidos políticos que son como las casas de cada uno de los dirigentes que estamos postulados, sino que es una Unidad que incluye a mucha más gente que falta para que se incluya aquí y podamos construir el triunfo del 21 de noviembre.

– PJ y UNT se unieron para lanzarlo a usted como candidato a Maracaibo, ¿por qué no sucedió lo mismo con el municipio San Francisco y lanzaron a un candidato único?

– Lo que pasa es que cada proceso y cada debate tiene su dinámica y lo que si es cierto es que cada dinámica tiene que ver con la realidad del municipio, hay procesos de primarias, hay procesos de consenso, y te pongo un ejemplo, al final el Zulia terminó con quince consensos y realizaremos seis primarias. Esa es la democracia interna de los partidos y de la dinámica opositora. Lo que quiero decir es que la realidad de cada municipio establece su propia dinámica y establece su propia forma de resolverlo. Lo que estamos viendo es que hay algunos municipios que en su propio actuar político decidieron que era consenso y hay otros municipios que por su propio actuar político, decidieron que la mejor forma de resolver el problema de la candidatura era con un proceso de primarias.

– ¿Soñó usted con ser candidato a la Alcaldía de Maracaibo o su aspiración iba más allá?

– Soy abogado de profesión, prestado al servicio público. Mi vocación es el servicio público en la política y en ese transitar donde he tenido cargos como Inspector del Trabajo, diputado al Consejo Legislativo, a la Asamblea Nacional, al Parlasur, que también fue la representación de la Asamblea Nacional en el exterior, en el continente americano, en América del Sur de esa gestión, hemos venido desarrollando un trabajo. Hace tres años empezamos todo un trabajo en el municipio Maracaibo y empezamos a ver que era un municipio absolutamente devastado y devastado porque no solo lo es la infraestructura, es el desgaste emocional.

El marabino tiene un desgaste emocional porque todos los días está en una competencia por sobrevivir y en esa competencia ha venido haciendo cada día un esfuerzo mayor para no rendirse, para no irse, para seguir aquí, para siempre intentar tener buen ánimo a pesar de las adversidades, y con toda esa realidad nosotros comenzamos a trabajar y a construir un referente que pudiera permitir a la gente pensar en la esperanza, pensar en que se puede estar mejor, pensar en que se puede vivir en Maracaibo y pensar en que nosotros podemos construir un futuro en esta ciudad. Y en ese sentido se fue desarrollando una línea de trabajo que fue avanzando hasta el punto en que en algún momento mi partido pensó que yo podía ser una opción para Maracaibo, empezamos a trabajar por eso y en esa misma línea de acción pudimos lograr el posicionamiento suficiente para poder ser ahora el candidato de la Unidad.

-¿Por qué usted quiere ser Alcalde de Maracaibo?

-Porque tenemos el deber de rescatar a nuestra ciudad, porque tenemos la obligación de luchar porque los que están fuera del país, pero que siguen teniendo familiares adentro regresen, porque tenemos la obligación de construir una ciudad de futuro, porque tenemos la intensión de que en esta ciudad va a poder construir un referente que la permita a la gente decir que esta es la primera de Venezuela como muchas veces lo fue pero además de eso que se puede tener mejor calidad de vida. En ese trabajo continuado nosotros tenemos la obligación de trabajar muy duro para que la ciudad se vuelva amigable, habitable, tenga la alegría que siempre tuvo, tenga la dinámica de una ciudad cosmopolita como siempre lo fuimos y que se preciaba de serlo porque era una ciudad que tenía muchas más cosas que el resto del país, pero además era una ciudad imponente e incluso en gran parte del Continente. Eso tenemos que trabajarlo para construirlo.

La alcaldía que viene

– ¿Por qué la gente debería votar por usted?

– La alcaldía que viene no es como la conocemos, donde hacías tu presupuesto, lo envías y te llegaba situado, te llegaba una asignación y con eso hacías gestión. Esa alcaldía no existe. Existe una alcaldía donde tienes que llegar a pensar, a reinventarte, a evolucionar, a escuchar mucho a la gente para saber cómo abordar sus problemas y a coordinar con la gente para que esa alcaldía pueda tener una interacción real pero además de eso va a tener éxito.

Por eso es que se vota por nosotros, porque se vota por los veteranos, por el cambio, por la posibilidad de ver la gente a los ojos y decirle, estamos trabajando por tu problema o estamos intentando solucionarlo, no como ahorita que no hay forma de saber dónde están los gobernantes porque no le dan ningún tipo de respuesta a la gente. Dijeron en marzo que el problema del agua marrón, era porque estaba lloviendo en las cabeceras de los ríos, el agua marrón ha continuado saliendo, entonces, no engañen a la gente sin ningún tipo de pudor. Y ese es el reto, el fracaso contra la esperanza. Esa es la lucha, ese es el debate. Ellos en cuatro años tuvieron toda la oportunidad para hacerlo porque decían además que el retraso o la falta de soluciones a los problemas del Zulia, se debía que no había línea directa con Miraflores.Ese es el fracaso, lo que viene es la esperanza.

– Juan Carlos Fernández, asegura que lidera las encuestas en Maracaibo y lo invita a medirse, ¿Usted qué dice?

– Más allá de que sigamos en el debate de qué es lo que hay en las encuestas o como debiera ser la forma, creo que ya el debate es la ciudad, el debate es cómo salir de esta tragedia y ese trabajo no espera. El adversario está al frente, el adversario es aquel que miente, que engaña a la gente, que no trabaja por ella y que hará todo por mantenerse en el poder. Como demócratas debemos enfocarnos en donde está nuestro verdadero objetivo y es salir de la tragedia que tiene Maracaibo y es salir de la tragedia que tiene el Zulia para continuar con el problema mayor que es Nicolás Maduro en la presidencia de la República y que es la que tiene agobiado a todos los venezolanos.

Paneo imaginario de la Alcaldía

– ¿Ha hecho un paneo imaginario de lo que encontrará en la Alcaldía de Maracaibo?

– He hecho dos paneos. El primero, cuando se hace con democracia, que es que entregarán y lo poco o lo mucho que haya lo dejarán intacto para que la gestión que viene se encargue de seguir avanzando en eso, de evolucionar, de buscar más activos, de hacer las cosas. Y he hecho la visualización de lo que han hecho ellos a lo largo del tiempo, es que son como los muchachitos cuando pierden un juego, que se llevan el balón; y es que desmantelen la Alcaldía con la intensión no solo de dañar a la gestión que viene, sino también de dañar a la ciudad. Al final cuando te llevas un camión de basura no dañas al alcalde entrante, dañas a la ciudad. Cuando te llevas los equipos que forman parte del patrimonio de la Alcaldía, no dañas al Alcalde entrante, dañas a la ciudad. Nosotros pedimos, es que sean lo suficientemente racionales e institucionales para decirles que en esta ciudad devastada no merece que en el arrebato y en el egoísmo se lleven los equipos que tienen que ver con la Alcaldía para hacerle daño a una gestión política, cuando lo que le están haciendo es daño a la ciudad.

– ¿Por dónde comenzaría su gestión?

– Lo primero que debemos abordar es el tema de la basura. Tienes que atacar el tema de la basura en dos frentes; el primero en el corto plazo, que es la posibilidad de empezarla a recoger sistemáticamente. Puedes ordenar por parroquias, debidamente elaborado, un horario. Eso éramos los marabinos, teníamos un horario para sacar la basura. Yo vivía en La Floresta, en La Curva, y ahí los martes a las ocho de la noche la gente comenzaba a sacar el pipote y a las once de la noche recogían el pipote. Nadie sacaba el pipote antes de tiempo. Lo primero es un sistema de horario para que la gente sepa que vamos a recoger la basura en unos determinados días. En la medida que la gente vea el servicio entonces también querrá pagar los impuestos y ahí vamos a tener la posibilidad de ir haciendo una llave, un circulo virtuoso, que es que recoja, la gente pague, sigas recogiendo y sigas avanzando.

En el mediano plazo hay que volver la basura una inversión, como se ha vuelto en el mundo. Este es el único país del mundo donde la basura no es una inversión. En la mayoría de los países no solo están reciclando, es que la basura se convierte en energía y eso permite a la municipalidad recoger ingresos y permite que la comunidad reciba ingresos. El que te ayuda a recoger la basura recibe dinero, el que lleva a las empresas ese material, hace que la empresa obtenga dinero y la ciudad lo gana en impuestos, inversión, tecnología, en gente que viene de otras latitudes a ayudar en ese problema y la experiencia queda aquí. Esa debería ser la primera tarea al llegar.

– Usted ha propuesta revisar los impuestos, ¿en qué consistiría?

– En que tengas impuestos diferenciados. Llevamos dos años de pandemia y aquí se cobra el mismo impuesto cuando se trabaja en flexible que cuando se trabaja en radical. Y hay sectores de la población que durante la semana radical no los dejan trabajar y les cobran automáticamente el mismo impuesto, les cobran como si estuvieran trabajando y produciendo y no es así. Tienes que establecer los impuestos de acuerdo al tamaño, capacidad productiva, pero además incentivarlos, no es incentivar el pago de impuestos per se, sino incentivar las actividades económicas que te permiten aumentar la base de los impuestos.

– ¿Cómo solucionaría la falta de transporte en Maracaibo?

–Puedes lograr que la Alcaldía en un convenio con el sector privado traigan unidades de transporte entre ambos, eso se constituye en un incentivo fiscal para el que te ayudó a traer el transporte público pero además se constituye en una oportunidad de negocio para ese privado. Si tu haces un convenio donde le digas ayúdame a traer el transporte pero además lo puedes rotular con tu publicidad, qué mejor publicidad que un bus circulando todos los días con su aviso por toda la ciudad, finalmente querrás ver dónde queda ese negocio o de qué se trata. Puedes tener ahí una llave que te permita ir adquiriendo unidades de transporte con beneficios para el sector privado tanto con incentivos como con publicidad e ir ampliando la flota. Esa forma te permite dinamizar el transporte público y hace que la gente sea tratada como gente cuando se tiene que montar en un transporte público.

Aciertos de la actual gestión municipal

-¿Reconoce algún acierto en la actual gestión de la Alcaldía de Maracaibo?

–Esa gestión es ficción, lo que ha hecho es pintar canchas. Hay gente que dice pero ahí está La Curva de Molina, pero ¿han visto La Curva por detrás?. La primera parte de la fachada uno la puede valorar como positiva, está pintada, limpia, pero no está ordenada. Todos los comerciantes que estaban delante están en la parte de atrás desordenados, en medio de la calle, en peores condiciones que cuando estaban delante. Entonces esta gestión que es ficción solo tiene algunos resultados parciales que no es la totalidad de lo que han debido de hacer. Los locales que están detrás no tienen enchufes, la gente no puede enchufar una balanza para pesar queso, por ejemplo. Pintar cuatro calles o avenidas no es recuperar la ciudad. Inauguras, pero no hay cuadrillas de mantenimiento. No hay nada que te pueda hablar de gestión, hay hechos puntuales que vinieron haciendo por la ciudad. Gestión es un proyecto de ciudad. No tenemos transporte público, el agua es marrón, el gas no volvió a llegar por tubería en la mayoría de las casas marabinas, no tienen nada que puedas catalogar como gestión.

-El Gobierno estila colocar protectores en los espacios donde pierde, ¿cómo lo enfrentaría?

– Nosotros no nos vamos no nos vamos a preocupar por lo que harán los demás, nos vamos a preocupar por lo que haremos nosotros. Ellos nombran protectores, seguiremos trabajando, coordinando con la gente y creando. Uno tiene que enfocarse en las cosas de las que tiene control y no de lo que harán los demás, porque sobre eso no tienes control y no lo puedes cambiar. Los protectores en todos estos años han sido unos inútiles funcionarios, no han resuelto los problemas de la gente, solo se ponen ahí para tener un cargo político y para atropellarte con algún cuerpo de seguridad.

-¿En cuánto tiempo estima se verá el resultado de su gestión?

– Quisiera que fuera en el menor tiempo posible, sobre todo para demostrarle a la gente que las cosas pueden cambiar si hay voluntad, esperanza y lo hacemos entre todos. Y lo importante es que la gente comience a sentir la gestión para aliviar su sufrimiento.

-Algún mensaje al electorado

– A los electores que tengan esperanza, que convirtamos la esperanza en energía y la energía en organización. Cuando la fuerza de la gente y la energía caminan por un solo tubo, es indetenible, como un río crecido que no lo para nadie, así funciona la naturaleza y al final los seres humanos son la naturaleza y esa fuerza encaminada en una sola energía puede lograr grandes cambios, eso es lo que nos toca ahorita.