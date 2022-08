Rafael Ramírez: “Si Chávez estuviera vivo, le daría un golpe de estado a Maduro”

El ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, aseguró en entrevista con Darwin Chávez en su programa “Verdades y Rumores” de este 22 de agosto, que si el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías estuviera vivo “le daría un golpe de estado a Maduro”.

El hoy asilado político, comentó que Chávez solo escogió a Maduro por ser la cara de la cancillería, “El chavismo no tenía tiempo de ir a un proceso de escoger un candidato (…), no nos podíamos dar ese lujo, entonces él dijo: Aquí está, voten por Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro no estaba solo ahí, estaba Diosdado que tenía el partido y la Asamblea, estaba ahí yo sentado que tenia Pdvsa, estaba el Almirante Molero que era el Ministro de la Defensa (…)”, acotó Ramírez.

Para el ex Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, si Chávez sabía que se iba a morir no hubiera elegido a Maduro, “él sabía que sin el equipo suyo el gobierno no podía soportar”, continuó Ramírez, “si él lo hubiera pensado mejor, jamás se le habría ocurrido dejar a Maduro, él sabía quién era Nicolás (…), Chávez jamás hubiera puesto a Simón Zerpa Ministro de Finanzas, a Quevedo jamás lo hubiera puesto en la presidencia de Pdvsa, Chávez no quería a Quevedo (…), no era para inventar”.

“Yo siempre he dicho que si Chávez estuviera vivo le daría un golpe de estado a Maduro, ¡Sin duda!”, exclamó el ex diplomático venezolano, “porque las condiciones para el 4 de febrero de 1992, hoy son peores que esa época, con mucho menos que esto Chávez se lanzó una rebelión el 4 de febrero”.

“Ahora esta gente a empobrecido al pueblo, nunca antes habíamos tenido una situación así. Un éxodo que nunca antes se había producido en el país (…), 6,4 millones fuera, la economía destrozada, la mega devaluación, todo eso es culpa de Maduro ¿Qué va a decir ahora Maduro? ¿Qué fui yo? ¿Qué fue Chávez?”, preguntó el también ingeniero.

Ramírez aprovechó para mencionar que a Chávez no le habían dicho toda la verdad sobre su enfermedad y que muchos de estos secretos los daría a conocer en un libro que ya había comenzado a escribir y que publicaría pronto.

“Yo siempre he dicho que debe haber una investigación sobre la muerte de Chávez”, apuntó, “¿Por qué Maduro no investiga la muerte de Chávez? Yo creo que el próximo presidente que venga está en la obligación de investigar eso. Yo creo que Chávez lo mataron”, sentenció Ramírez.

“La salud del presidente no puede ser manejado por tres tipos por tres personas, a mí nadie me cuenta esto yo estuve al lado de Chávez hasta que se murió, ahí a su lado”, apuntó.

“Esta gente le ha mentido mucho al país, le ha mentido mucho al chavismo (…). Yo creo que es el peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, ha sido una calamidad, es por eso yo digo que todas las fuerzas políticas, sean de oposición, sean chavistas, tenemos que ponernos de acuerdo para sacar a esta gente de aquí”, sostuvo el ex ministro.

Para finalizar el político aclaró que dentro del chavismo hay un desencanto creciente por la figura del presidente Maduro, “las bases del chavismo, los sectores revolucionarios, no te estoy hablando de los enchufados (…), te estoy hablando de los dirigente populares. La base social del chavismo, los pobres, están sufriendo más que nunca”.

De acuerdo con Ramírez, Maduro no es capaz de ganar ni una elección de junta de condominio “el rechazó es gigantesco, por eso es que ellos hacen lo imposible por no ir a elecciones (…), pero yo creo que aún en las condiciones adversas como las actuales cualquier trampa que se haga no se puede ocultar si la votación es masiva (…), el chavismo no apoya al madurismo”, concluyó.