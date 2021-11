Rafael Ramírez recibe la bendición de la Iglesia Evangélica rumbo al triunfo del 21-Nov

Representantes de la Iglesia evangélica en Maracaibo se reunieron con el candidato de la Unidad a la Alcaldía, Rafael Ramírez, para escuchar su mensaje rumbo a las elecciones del 21 de noviembre y orar por el triunfo en los venideros comicios. El evento, que inició con una oración solicitada por Ramírez, contó con la participación de pastores que confían en el cambio que representa el líder opositor.

En su mensaje, Ramírez agradeció la oración porque considera que la lucha que se libra actualmente es entre el bien y el mal, este último aferrado al poder. “Lo digo porque es la diferencia entre quienes tenemos temor de Dios y quienes no lo tienen. Cuando uno ve un país que manejó tantos recursos y no tuvo la posibilidad de resolverle los problemas a la gente, donde todavía hay calles de arena, sin servicios públicos y mucha necesidad, se da cuenta que quienes desgobiernan no tienen temor de Dios”, precisó. Luego añadió: “Nadie se puede comportar tan malo con su prójimo y sentir que eso no se paga. Nadie puede tener la oportunidad de ayudar a alguien y no hacerlo. Ellos no tienen temor de Dios y todo lo que han hecho mal, se paga”.

Con la visión de un gobierno de Unidad superior, Ramírez Colina planteó que con el triunfo del cambio en la Alcaldía, será posible entablar un trabajo social conjunto que permita que las iglesias, quienes bien conocen la realidad de sus comunidades, puedan recibir apoyo de la municipalidad de asistencia social. “Usemos la fuerza que tienen en cada uno de los sectores para que los planes sociales lleguen y atiendan las necesidades de la gente. Quiero dejarles la primera idea de que serán partícipes activos de la gestión municipal en la atención social. Nosotros queremos hacerlo mejor; queremos que alguien nos llame a tierra. Queremos hacer una gestión donde todos se puedan involucrar. El norte es llevar la mayor cantidad de bienestar posible a nuestra gente.

Con el tarjetón electoral, Ramírez explicó a los pastores dónde está la opción de cambio y cómo en dos pasos, en la tercera fila del lado izquierdo, en la de la manito, pueden votar por la llave de la Unidad, formada por Manuel Rosales a la gobernación y Rafael Ramírez a la alcaldía. “Tenemos una gran responsabilidad este 21 de noviembre; pero también entre todos tenemos mucha responsabilidad para hacer que la gestión valga el esfuerzo llegando a donde está la gente, porque hay mucha necesidad”, finalizó.