"Quiero un futuro para mi país": Marabinos asisten a la inscripción del Registro Electoral

A tres días de la esperada apertura de los centros de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral (RE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), los zulianos atendieron el llamado para realizar el proceso que les permitirá participar en los venideros comicios presidenciales del 2024.

Según lo prometido por el órgano rector, cada municipio del estado cuenta con al menos un punto de atención. En Maracaibo, pocos habitantes conocían que en el sector Don Bosco de la parroquia Olegario Villalobos estaba una humilde mesa bajo el techo de zinc de un viejo negocio de la zona realizando la jornada del CNE durante la tarde de este sábado.

El equipo reporteril de Versión Final asistió a este centro, donde una mujer con una computadora y captahuella eran los únicos recursos habilitados para que los vecinos de la zona pudieran acceder al RE.

Entre 30 y 40 minutos le tomaba a los asistentes realizar su proceso. Alrededor de 40 personas estaban en espera para ser atendidos bajo el inclemente sol marabino de las 2:00 p. m. Entre las personas que se presentaron, abundaban los adultos entre 30 y 50 años, con escasos jóvenes presentes.

Gabriel Quintero, de 20 años, relató a Versión Final que se acercó con entusiasmo y esperanza a la jornada. Tras varios años de espera, pudo inscribirse en el CNE y planea votar en las elecciones de 2024. "Yo estoy aquí porque quiero un mejor futuro para Maracaibo, para el Zulia, yo quiero un mejor futuro para mi país", aseguró.

Quintero destacó que su mayor anhelo es poder participar por primera vez y hacer oír su voz a través del sufragio. "Para eso vine, porque quiero ser parte del cambio", afirmó.

Robert Rivera, de 22 años, comparte el sueño de Quintero de votar por primera vez en Venezuela. "Me quiero inscribir porque cuando se pueda confiar en un proceso electoral me gustaría poder ejercer mi derecho", expuso a Versión Final.

En contraste, jóvenes como Andrés Ramírez, de 19 años, se muestran escépticos ante la lejana posibilidad de quitarle el poder a Nicolás Maduro a través de los comicios.

"Yo vine obligado prácticamente a inscribirme (...) Hasta que no vea un cambio no lo voy a creer", sostuvo Ramírez pocos minutos después de inscribirse en el RE.

La cola de espera también estuvo marcada por personas más adultas que aspiraban poder actualizar datos para estar al día cuando entren a las urnas en la disputa presidencial.

El señor Antonio Herrera detalló que estuvo casi una hora esperando para poder renovar sus datos de residencia, al tiempo que quedó sorprendido al ver la buena afluencia de personas en el punto habilitado por el CNE.

"Estoy aquí para actualizar la residencia, no quiero que me vaya a salir error o un dato que no es cuando vaya a votar, por ahí andan diciendo que hay gente que le aparece en el sistema el cambio de residencia a Nueva York, yo no sé", apuntó Herrera.

Pese a la cercanía de la fecha de la jornada con las elección primaria, los marabinos asistentes mantienen la mirada directa y motivada hacia las elecciones del 2024, sin muchas intenciones de votar en la elección opositora.