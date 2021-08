PSUV presenta listado final de candidatos: “Estamos listos para inscribirlos ante el CNE”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, presentó este viernes los nombres de todos los candidatos de la tolda oficialista que optarán por cargos de elección popular en los comicios convocados para el próximo 21 de noviembre.

“Estamos listos, completamente listos para comenzar a inscribir en toda Venezuela a nuestros candidatos”, afirmó.

Después de nombrar a los abanderados del Gran Bloque de la Patria, entre los que destacan Omar Prieto, Héctor Rodríguez, Freddy Bernal, Rafael Lacava y Jheyson Guzmán, Cabello afirmó que hay “una unidad clara en la revolución bolivariana”.

“De aquí vamos a salir fortalecidos”, aseguró.

Expresó que ahora se disponen a formalizar los candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como lo estipula el cronograma establecido previamente, por lo que descartó que se pueda posponer el proceso electoral.

La tolda roja está lista para inscribir a todos los candidatos del Gran Bloque de la Patria para las elecciones del 21 de noviembre. Nosotros vamos a obtener una gran victoria ¡vamos con todo! Unidos como debe ser… Aquí hay una oposición que va avanzando, que también tiene problemas internos. Ellos podían presentar más candidatos en la Asamblea Nacional, pero no lo lograron porque no están unidos”, dijo.

Para el 21 de noviembre, adelantó Cabello, han reactivado el 1×10 en todos los sectores, “pero ahora vamos a agregar un elemento poderoso que es la gente que participó en estas primarias, eso es una vanguardia dura, es un tren de alta velocidad. Con los que fuimos a votar en estas primarias abiertas, vamos a hacer un 1×5”.

Critica a la oposición

El número dos del chavismo criticó que hasta el momento la oposición no haya anunciado una decisión sobre su participación o no en los comicios, y lamentó que haya un “vacío absoluto” en el liderazgo opositor.

“Hoy a esta hora no han hecho ni la primera reunión, cómo se van a poder de acuerdo si no se reúnen, son los mismos y no se reúnen ni siquiera entre ellos”, aseguró. “Además se odian entre ellos, nosotros podemos hacer el esfuerzo pero no le podemos hacer la tarea“.

Dijo que hay 15 candidatos en Caracas, “gente que estaba autoexiliada huyendo de su sombra ahora son candidatos, ¿ahora sí llaman a votar?“, se preguntó.

Dijo que por otra parte “hay una oposición que va avanzando, pero que también tiene problemas internos con algunos partidos, ellos podían presentar más candidatos en la Asamblea Nacional, pero no lo han logrado por falta de unión”.

Ante ese panorama estima que todo apunta a que el 21 de noviembre el chavismo tendrá una gran victoria.