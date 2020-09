PSUV anuncia que Congreso Unitario del GPP se realizará el 30 y 31 de octubre “a puertas abiertas”

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, anunció este jueves que el 30 y 31 de octubre se realizará el Congreso Unitario del Gran Polo Patriótico (GPP) con todos sus grupos políticos, “a puertas abiertas”.

La información la dio a conocer durante una Clase Inaugural del Programa de Formación de candidatos del partido oficialista a la Asamblea Nacional. “Vamos a hacer un gran congreso y a decirle a todas las fuerzas sociales y políticas de este país”, dijo.

“De allí vamos a salir con unas propuestas globales del bloque y con el programa legislativo y político para rescatar la AN”, agregó Maduro.

El mandatario precisó que la AN debe ser el epicentro político de los cambios que requiere Venezuela, y añadió que se requiere un cambio de leyes, economía e instituciones.

“Ustedes tienen que ser los candidatos y candidatas del bloque del cambio, de las fuerzas del cambio verdadero que anhela el pueblo. Cambiar todo lo que está mal hecho y plantear nuevas soluciones. Ha llegado la hora del gran cambio desde la Asamblea Nacional”, enfatizó.

Cuatro líneas estratégicas

Durante la actividad, Maduro propuso cuatro líneas principales para la campaña electoral de los aspirantes oficialistas.

La primera, “denunciar y repudiar el desastre que la dirigencia adeca-burguesa hizo del Parlamento, destruyéndola y entregándosela al intervencionismo extranjero”.

En segunda instancia, “ir al rescate de la Asamblea Nacional con la energía de los candidatos jóvenes y la experiencias y capacidad de gobierno desde el primer día”.

Como tercer punto planteó “ir hacia la unión superior de las fuerzas patrióticas revolucionarias, unir a todo el que pueda ser unido, hacia la conquista del objetivo principal: rescate del Parlamento”.

Y en último lugar, “encarnar la fuerza de un gran cambio desde la nueva Asamblea Nacional, para que los diputados y diputadas trabajen en las leyes y cambios de la realidad económica que Venezuela está reclamando”.

“La AN tiene que ser el Parlamento del cambio y me pongo a su servicio (…) Vamos hacia un gran cambio, yo se los pido, Venezuela necesita un gran cambio desde la AN, que se convierta en el epicentro político de esos cambios que Venezuela exige y grita desde sus corazones”, enfatizó.