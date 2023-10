“Prosperi desplazó al gobierno como primer saboteador de las primarias”

Desafiante, con ceño fruncido. Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática en las Primarias opositoras del próximo domingo 22 de octubre, genera suspicacias en redes sociales porque, en el marco de su campaña, viene intercalando declaraciones que cuestionan, de cierta manera, la honorabilidad de la Comisión Nacional de Primarias (CNdP).

Hasta hoy, yo que soy un candidato presidencial, no sé dónde voy a votar. Tenemos que hacer los correctivos desde ya. No podemos llegar al 22 de octubre con incertidumbre, donde las personas no saben dónde van a votar”, expresaba en entrevista con Vladimir Villegas el pasado 10 de octubre, en el que cuestionaba las limitaciones en materia comunicacional de la CNdP.

Ese primer cuestionamiento público, no cayó bien en sectores que saben y reconocen el esfuerzo titánico que enfrenta Jesús María Casal, presidente de la comisión y más de 230 integrantes, quienes más allá de las limitaciones económicas y logísticas naturales de este tipo de procesos, enfrentaron las renuncias de 11 presidentes de comisiones regionales y silenciosos torpedos desde las más altas esferas del poder.

Como los centros se instalarán el 22 de octubre ni Prosperi, ni ningún otro elector podrá ver/observar su centro en este momento. Por supuesto, es imposible precisar cuántos de los 3010 centros de votación no podrán instalarse el domingo a causa de posibles presiones políticas o fiscales”, le respondió Eugenio Martínez, presidente de Votoscopio, quien a través de su cuenta X, lo guió para cumplir una serie de protocolos tecnológicos para poder precisar la dirección sin necesidad de malponer el proceso.

Así el dirigente de AD soltó otros dardos de dinamita contra la comisión: “Debemos garantizar la transparencia del proceso (primaria). Si en algún momento hay un planteamiento de poder ajustar algunos números (votación), con nosotros no van a contar, porque nosotros le vamos a hablar con la verdad al pueblo de Venezuela y tenemos los testigos en cada una de las mesas”.

El más reciente, ocurrió este viernes. En entrevista con Globovisión, se quejó de que todavía no habían sido seleccionados los miembros de mesa. “¿Cómo se puede instalar una mesa si no hay testigos?, cuestionó al asegurar que se aportaron nombres, pero estas no fueron debidamente seleccionadas.

En este sentido, explicó que entre principales y suplentes, se debió postular dentro del territorio nacional, unos 10 mil 300 testigos, pero “la página se ha venido cayendo, solo se lograron cargar 4 mil, no se han podido cargar más ¿Cuándo van a seleccionar los miembros de mesa?”, fustigó al exigir a la CNP “que de una vez por todas le hable con sinceridad al pueblo venezolano (...) no sigan poniendo trabas”, fijó.

Las respuestas

Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), informó que el material electoral para los comicios opositores del domingo fue entregado en la inmensa mayoría de los centros de votación de los diferentes estados del país.

Márquez garantizó que se asignaron los miembros de mesa y que el retraso se debió a que les tocó confirmar que los miembros de mesa que se habían formado mantenían su posición de participar en el proceso. Todo esto luego de la posición asumida por Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo en relación con la ausencia de candidatos de ambos partidos durante el proceso.

Ante las quejas sobre la supuesta falta de información sobre los centros de votación, el presidente de la Comisión, Jesús María Casal, reveló que canalizan estas inquietudes por medio de la representación de cada aspirante ante los organizadores.

“La comunicación con los candidatos no es a través de los micrófonos sino que hay canales. Tenemos siempre la disposición de aclarar dudas. De nuestra parte ratificamos las puertas que siempre han estado abiertas”, aclaró.

¿Cantará fraude?

En la red social X las reacciones por las recientes declaraciones del candidato blanco abundan.

“Prosperi desplazó al gobierno como primer saboteador de las primarias. Es increíble cada declaración que ofrece. No sabe dónde vota, no quiere que elijan "inhablitados" ilegalmente, ahora dice que no se han seleccionado los miembros de mesa. En fin”, escribió @nbruzco

Luis Páez, @ingepch en esta misma red social, coincide y advierte: “Si le dan espacio en Globovision para que mal ponga las primarias sistemáticamente como lo ha venido haciendo sin duda es un chavista infiltrado. Escribanlo con sangre que va cantar fraude”.

Para Luis Arturo Sánchez @Luissa2021 , el tono que tienen sus declaraciones casi en modo de denuncia, presagian una posición cantada durante o luego del proceso.