Prosperi denuncia retrasos y obstáculos en la primaria: “La gente quiere votar”

Según el abanderado de AD a las 9:00 de la mañana muchos centros aún no habían sido habilitados ni contaban con el material necesario para el sufragio. No hay distribución del material electoral. Ojalá hoy no intenten satanizarnos una vez más”, dijo el candidato